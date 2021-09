JSPL obtient l’approbation des actionnaires pour vendre 96,42% du capital de Jindal Power pour Rs 7 401 crore

Cependant, une AGE convoquée pour demander l’approbation des actionnaires a été annulée le 21 mai, un jour avant la réunion, en raison des préoccupations des investisseurs. Plus tard, JSPL a révisé l’offre, dans laquelle WPL reprendrait les ICD et les avances en capital de Rs 4.386 crore.

L’industriel Naveen Jindal, dirigé par Jindal Steel & Power (JSPL), a reçu l’approbation des actionnaires pour céder sa participation de 96,42% dans sa filiale Jindal Power (JPL) pour Rs 7 401 crore à Worldone (WPL). La résolution a été approuvée par 97,12 % du total des voix lors de l’AGE de la société vendredi, a déclaré JSPL dans un dossier relatif à l’ESB.

Sur le total de 7 401 crores de roupies, Worldone, une société appartenant à la famille Jindal, paiera 3 015 crores de roupies en espèces et des engagements de rachat d’une valeur de 4 386 crores de roupies de dépôts inter-entreprises (ICD) et les avances en capital versées par JPL à JSPL, il mentionné. L’accord aidera JSPL à réduire sa dette de 6 566,44 crores de roupies (au 31 décembre 2020) et à devenir une société de trésorerie nette.

En mai, JSPL avait demandé l’approbation des actionnaires pour céder la participation dans JPL pour 3 015 crore de roupies dans le cadre d’un accord en espèces. Selon l’accord, les ICD et les avances en capital de Rs 4 386 crore accordés à JSPL par JPL devaient être convertis en prêts, tandis que JSPL continuerait à détenir les actions privilégiées remboursables (RPS). JPL a émis environ 290 crores de RPS sur 20 ans et environ 390 crores de RPS cumulés à 5% à JSPL.

Cependant, une AGE convoquée pour demander l’approbation des actionnaires a été annulée le 21 mai, un jour avant la réunion, en raison des préoccupations des investisseurs. Plus tard, JSPL a révisé l’offre, dans laquelle WPL reprendrait les ICD et les avances en capital de Rs 4.386 crore.

Auparavant, des sociétés de conseil en vote telles que Institutional Investor Advisory Services India (IiAS) et Stakeholders Empowerment Services (SES) avaient demandé aux actionnaires de voter contre la proposition, citant diverses irrégularités. IiAS a allégué que le comité d’audit qui a approuvé la transaction « manquait d’indépendance » et que l’offre révisée n’était pas non plus « meilleure » que la précédente. En effet, la valeur des capitaux propres est restée la même à 3 015 crores de Rs, tandis que les actions privilégiées sont compensées par les ICD et les avances en capital.

De son côté, SES a déclaré qu’il y aurait une perte de Rs 2 400 crore pour les investisseurs en raison de la vente de RPS pour Rs 4 386 crore. Avec la vente de parts pour réduire la dette, pourquoi l’entreprise devrait-elle envisager de céder des installations de charbon, a-t-elle demandé. En mai, InGovern avait également demandé de rejeter la proposition, mais plus tard avec l’accord révisé, il a recommandé aux actionnaires de voter pour la transaction.

