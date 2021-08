JSPL obtient l’approbation du conseil d’administration pour lever 1 milliard de dollars

in

JSPL utiliserait les fonds pour ses plans d’expansion et de réduction de la dette, avait-il déclaré lors d’une présentation aux analystes plus tôt ce mois-ci.

Le conseil d’administration de Jindal Steel & Power (JSPL), dirigé par l’industriel Naveen Jindal, a approuvé lundi une proposition visant à lever des fonds pouvant atteindre 1 milliard de dollars (environ 7 347 crores de roupies).

La société le ferait en émettant des obligations en une ou plusieurs tranches à des investisseurs nationaux ou mondiaux, a-t-elle déclaré dans un dossier réglementaire.

JSPL utiliserait les fonds pour ses plans d’expansion et de réduction de la dette, avait-il déclaré lors d’une présentation aux analystes plus tôt ce mois-ci.

JSPL a également annoncé son intention d’investir plus de 2,4 milliards de dollars sur six ans pour augmenter sa capacité.

La société prévoit d’augmenter la capacité totale d’acier brut à 15,9 millions de tonnes d’ici mars 2025, contre 8,6 millions de tonnes à la fin de l’exercice 21. L’expansion de la capacité se ferait à l’usine d’Angul de la société à Odisha.

En outre, la société basée à New Delhi ferait également plus que doubler sa capacité de production de granulés à 21 millions de tonnes d’ici 2024. Elle augmenterait sa capacité de production, toujours à Angul, de 9 millions de tonnes à partir de l’exercice 21.

JSPL est en train de mettre en place une usine de 2,25 millions de tonnes dans le district de Nellore de l’Andhra Pradesh pour produire des bobines laminées à chaud. L’entreprise ciblerait principalement les marchés d’exportation pour HRC, car l’usine est située à proximité du port de Krishnapatnam.

JSPL envisage une incursion dans la fabrication de conteneurs à partir de son usine d’Angul, en commençant par une capacité de fabrication de 15 000 conteneurs par an.

La société s’attend à ce que la production totale de toutes ses usines passe à 50 millions de tonnes d’ici 2025, contre 9 millions de tonnes actuellement, avait déclaré plus tôt MD VR Sharma.

SANS DETTE NETTE

JSPL a l’intention de devenir une entreprise sans dette nette d’ici 2023 à partir d’environ Rs 13 000 crore à compter de FY21. L’entreprise réduirait la dette nette d’environ 4 000 crores de Rs d’ici la fin de l’année civile, en remboursant principalement à partir des charges à payer internes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.