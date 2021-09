JSPL remporte la mine de fer de Kasia à Odisha

in

La mine, précédemment détenue par Essel Mining & Industries, dispose d’une autorisation environnementale pour extraire 7,5 millions de tonnes de minerai par an.

Jindal Steel & Power (JSPL) a été déclaré soumissionnaire privilégié pour la mine de fer et de dolomite de Kasia par le gouvernement d’Odisha.

La vente aux enchères de la mine, qui dispose d’une réserve estimée à 278 millions de tonnes, s’est tenue le 18 septembre. JSPL a proposé de payer 118,1% de prime.

« La mine de Kasia dispose d’une importante ressource de 278 millions de tonnes de minerai de fer et elle se compose d’une teneur moyenne en Fe d’env. 62,5%, la mine a des grumeaux favorables au rapport amende de 20:80 », a déclaré JSPL dans un communiqué.

La mine est située à environ 17 km de l’usine de bouletage Barbil de JSPL. Comme il s’agissait d’une mine en exploitation jusqu’à l’expiration de son bail en mars 2020, JSPL peut reprendre ses activités à partir du bail au cours de l’exercice en cours lui-même.

“Il n’y aurait pas d’exigence de CAPEX significative, à l’exception du paiement statutaire, car la mine était déjà opérationnelle”, a déclaré VR Sharma, directeur général de JSPL.

