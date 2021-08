JSPL voit son bénéfice net décupler à Rs 2.516 cr

Le trimestre a marqué une performance exemplaire de toutes les entreprises, y compris les entreprises d’acier et de mines et minéraux à l’étranger, ce qui a permis à JSPL de déclarer des revenus nets consolidés de 10 610 crores de roupies.

Jindal Steel and Power (JSPL) a annoncé mardi une augmentation de près de dix fois de son bénéfice net consolidé à Rs 2.516 crore pour le trimestre avril-juin.

« Le trimestre a marqué une performance exemplaire de toutes les entreprises, y compris les entreprises sidérurgiques et les mines et minéraux à l’étranger, ce qui a permis à JSPL de déclarer des revenus nets consolidés de 10 610 crores de roupies, en hausse de 63 % d’une année sur l’autre ; et un bénéfice avant intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de Rs 4 539 crore », a déclaré JSPL dans un communiqué.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.