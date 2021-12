JSW annonce un programme d’indemnisation R&R pour son projet d’usine sidérurgique Paradip de Rs 55 000 crore

L’indemnisation annoncée maintenant par le JSW est bien au-dessus des dispositions de la politique décrites dans la politique de réadaptation et de réinstallation, Odisha, 2006, a déclaré le responsable.



Le principal sidérurgiste indien JSW a déclaré un programme d’indemnisation spécial pour la réhabilitation et la réinstallation (R&R) des personnes concernées avant de poursuivre son projet de créer une aciérie de 55 000 crores de roupies dans le district de Jagatsinghpur à Odisha.

Le programme d’indemnisation R&R pour les personnes affectées par le projet avec carte de rationnement dans les villages perdant des terres de Nuagaon, Gada Kujang et Dhinkia Gram Panchayat, pour son aciérie intégrée à Paradip, est annoncé sur la base de discussions au niveau du district, du gram panchayat et du village avec une large participation des villageois, de l’administration du district et d’autres parties prenantes pour susciter l’opinion publique, a déclaré un responsable.

Le projet Posco dans la même zone a été retiré plus tôt en raison de la vive résistance de la population locale lors des activités d’acquisition des terres. L’indemnisation annoncée maintenant par le JSW est bien au-dessus des dispositions de la politique décrites dans la politique de réadaptation et de réinstallation, Odisha, 2006, a déclaré le responsable.

« JSW a la durabilité comme valeur fondamentale et, de manière synchronisée, nous intensifions les activités de RSE sur notre site de projet entièrement nouveau pour le développement global de la région », a déclaré Ranjan Nayak, COO, JSW Steel Operations, Odisha.

« Nous considérons les moyens de subsistance des habitants des villages du projet comme une zone prioritaire et nous proposons une feuille de route pour y remédier », a-t-il ajouté.

Nayak a déclaré que le processus d’engagement du VLC (comité au niveau du village) par JSW a reçu une réponse écrasante avec près de 175 candidatures des trois médecins généralistes – près de 40 candidatures ont été reçues de Dhinkia GP, 100 de Nuagaon et environ 35 de Gadakujang GP. Le processus d’entretien s’est déroulé sans heurts et la liste des candidats sélectionnés sera rendue publique sous peu.

Ceci mis à part, le processus a été lancé pour un engagement supplémentaire de 1 000 jeunes ayant une formation technique et non technique des villages touchés par le projet. La date limite de soumission des candidatures est le 20 décembre 2021, après quoi le processus de présélection et de recrutement commencera.

Des sources officielles ont déclaré que JSW Steel avait besoin de 2 950 acres de terrain pour son aciérie de 13,2 mtpa, dont le gouvernement de l’État a déjà alloué 272 acres de terres non forestières à l’entreprise. Les 2 678 acres restants de la catégorie forêt seront acquis conformément au processus avec la coopération des résidents locaux, a déclaré un responsable du département des recettes de Kujang Tehsil.

On estime que 142 familles comprenant 47 ménages (HHs) de Jogisahi, 20 HHs de Patna, 49 HHs de Gobindpur, 2 HHs de Nuagan et 24 HHs du village de Polng, seront déplacées pour le projet proposé alors qu’aucune n’est nécessaire pour être déplacée du village de Dhinkia, qui était l’épicentre du mouvement anti-Posco il y a une décennie.

La société a également annoncé une compensation adéquate pour la perte de vignes de bétel sur le site du projet proposé. Une compensation de 17 500 Rs par décimale a été déclarée, ce qui est supérieur à la provision gouvernementale de 6 000 Rs par décimale, prévue dans la politique de R&R du gouvernement. En outre, une prime de Rs 50 000 par pied de bétel, quelle que soit sa taille, à condition qu’il soit démoli dans les quinze jours suivant l’annonce dans ledit village, a été décrété.

Pour la première fois, une compensation différentielle de 6 000 Rs par décimale est offerte à tous les anciens propriétaires de vignes de bétel, qui recevaient auparavant 11 500 Rs par décimale, a été annoncée.

Pour tous les détenteurs de cartes de rationnement dans les huit villages – à savoir Polang, Bayanalakandha, Jatadhara, Nuagaon, Gobindpur, Patana, Dhinkia et Mahala, qui n’ont pas reçu d’indemnisation de la vigne de bétel ou n’ont reçu aucune compensation du travail des anciens projets, la compensation du travail de la vigne de bétel de Rs 88 000 – Rs 44 000 en tant qu’aide financière unique après la démolition de toutes les vignes de bétel et Rs 44 000 en bonus supplémentaire après l’achèvement du mur d’enceinte de l’ensemble de la zone du projet a été offert, a déclaré un porte-parole de la société citant le package R&R.

Pour les villages d’où les vignes de bétel ont déjà été retirées, les familles éligibles recevront 44 000 Rs après la démarcation du mur d’enceinte dans ledit village et resteront Rs 44 000 une fois la construction des limites du projet terminée, a-t-elle déclaré.

Chaque famille relevant du comité « Jangal Surakhya » sera payée 50 000 Rs et le nombre de familles associées au comité Jangal Surakhya sera sélectionné sur la base des dossiers et des procédures du comité au cours des trois dernières années. Un membre représentatif par famille titulaire d’une carte de rationnement sera éligible à cette indemnisation et le montant sera versé une fois l’abattage terminé.

De même, pour les étangs à crevettes avec l’autorisation requise de l’autorité compétente, une compensation est de Rs 2,5 lakh par acre sera fournie tandis que les arbres fruitiers, conformément aux normes et notifications gouvernementales, une compensation à payer.

Pendant ce temps, la société prévoit une enquête en porte-à-porte dans les villages perdant des terres pour identifier un membre éligible entre le groupe d’âge de 20 à 30 ans parmi les familles titulaires de cartes de rationnement pour l’engagement qui serait entrepris sous peu. JSW essaierait de fournir un engagement direct ou indirect à un membre de chaque famille détenant une carte de rationnement dans les villages perdant des terres.

L’engagement serait donné dans l’une des sociétés du groupe JSW, une société associée ou des entrepreneurs de l’usine ou des agences de projet, de manière progressive. Les détenteurs de cartes de rationnement, à la date d’émission de la proclamation dans les villages perdant des terres, seront traités comme des familles éligibles à moins et autrement spécifiquement exclus, indique le paquet.

En outre, JSW collabore avec l’administration pour la rénovation des écoles de la région et pour l’amélioration des services de santé sur le site du projet.

La société prévoit de mettre en place une nouvelle usine sidérurgique d’une capacité de 13,2 MTPA pour un investissement d’environ Rs 55 000 crore avec une centrale électrique captive de 900 MW, une cimenterie de 10 MT et une jetée de 12 MTPA à Paradip.

