JSW déploiera une politique EV pour les employés à compter du 1er janvier

Un communiqué de l’entreprise a déclaré que la politique vise à promouvoir l’adoption de véhicules électriques dans l’ensemble du groupe.

Dans un premier temps, JSW Group a mis en place une politique de véhicules électriques pour ses employés, ce qui facilitera jusqu’à Rs 3 lakh d’incitation pour les employés à acheter des véhicules électriques – à quatre roues, ainsi que des deux-roues.

Outre les incitations financières, des bornes de recharge dédiées et des zones vertes (emplacements de stationnement) gratuites pour les véhicules électriques seront également fournies dans tous les bureaux et sites d’usine de JSW pour les employés.

La politique entre en vigueur pour ses effectifs à l’échelle nationale à compter du 1er janvier 2022.

