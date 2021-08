JSW Energy envisage une refonte pour séparer les activités liées aux énergies renouvelables

Au cours du trimestre d’avril à juin 2021, le producteur d’électricité a signalé une baisse de 6% en glissement annuel de son bénéfice net en raison d’une charge unique de Rs 92 crore pour le remboursement anticipé du prêt.

Avec un plan d’expansion de 70 000 crores dans les énergies renouvelables en cours, JSW Energy, dirigé par Sajjan Jindal, a lancé un plan pour séparer ses activités vertes et grises (thermiques), afin d’attirer des capitaux et des investisseurs stratégiques dans le secteur à croissance rapide. secteur des énergies renouvelables.

Prashant Jain, directeur général de JSW Energy, a déclaré à FE qu’avec l’approbation de principe du conseil d’administration pour évaluer diverses options de restructuration, la société nommerait bientôt des conseillers et des évaluateurs pour les entreprises.

« Nous mettrons en œuvre la séparation au bon moment. Nous nous attendons à ce que des éclaircissements émergent dans les 90 à 120 prochains jours, après quoi nous contacterons à nouveau le conseil d’administration pour approbation finale », a déclaré Jain.

Les plans pourraient inclure la liste de l’entreprise verte et l’invitation d’un partenaire stratégique, a-t-il ajouté.

Le producteur d’électricité indépendant continuerait cependant à conserver ses projets d’énergie thermique existants, même s’il vise à augmenter son portefeuille vert à 85 % de la capacité totale d’ici 2030. « L’objectif est de devenir une entreprise de 20 GW d’ici 2030 avec toute la nouvelle capacité provenant des segments éolien, solaire et hydroélectrique », a déclaré Jain.

Le 30 juillet, la société a annoncé son intention d’entrer dans l’espace vert de l’hydrogène en s’associant à Fortescue Future Industries en Australie. Les deux sociétés évalueraient l’étendue des opportunités dans l’espace vert de l’hydrogène dans les grandes industries et l’espace de transport longue distance.

La position de faible effet de levier de la société lui a permis d’entreprendre une extension de capacité de 25 000 crores de Rs d’ici 2025, qui sera suivie d’un autre investissement de 45 000 crores de Rs au cours des cinq prochaines années jusqu’en 2030.

Au 30 juin 2021, la dette nette sur fonds propres de la société était de 0,41 fois et la dette nette sur Ebitda était inférieure à 2,09 fois. La position de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de JSW Energy au 30 juin 2021 était de Rs 1 648 crore. La dette nette a été réduite à Rs 6 565 crore contre Rs 12 202 crore il y a un an.

Au cours du trimestre d’avril à juin 2021, le producteur d’électricité a signalé une baisse de 6% en glissement annuel de son bénéfice net en raison d’une charge unique de Rs 92 crore pour le remboursement anticipé du prêt. La baisse était également “en raison d’autres dépenses plus élevées que prévu, qui ont augmenté de 55% en glissement annuel, et des coûts de réparation et d’exploitation et d’entretien plus élevés”, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal dans un rapport. Au niveau consolidé, le bénéfice d’exploitation a baissé de 6% en glissement annuel à Rs 700 crore, soit 7% de moins que nos estimations, selon le rapport Motilal Oswal.

Dans son rapport, JM Financial a déclaré que les retards dans les accords d’achat d’électricité avec SECI, le retrait de l’AAE existant à Ratnagiri, la forte baisse des tarifs marchands ou la hausse des prix du charbon auraient un impact négatif sur les bénéfices de JSW Energy. L’augmentation des niveaux de fonds de roulement due à la mauvaise santé des discothèques est également considérée comme un risque majeur.

