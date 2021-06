JSW Energy Q4 net augmente de 16,5% à Rs 104,75 crore

La baisse des dépenses, y compris le coût du carburant, a entraîné une augmentation de 10 % en glissement annuel du bénéfice d’exploitation ou de l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à Rs 632 crore pour le trimestre de mars 2021.

JSW Energy a annoncé vendredi une augmentation de 16,5% d’une année sur l’autre de son bénéfice net consolidé pour le trimestre janvier-mars 2021 à Rs 104,75 crore sur un bénéfice d’exploitation et des marges d’exploitation plus élevés au cours de la période.

La baisse des dépenses, y compris le coût du carburant, a entraîné une augmentation de 10 % d’une année sur l’autre du bénéfice d’exploitation ou de l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à Rs 632 crore pour le trimestre de mars 2021.

Les marges d’exploitation pour le trimestre de janvier à mars 2021 ont également augmenté de 826 points de base sur un an à 40,31% sur des réalisations plus élevées au cours du trimestre.

Les ventes d’électricité à long terme au T4FY21 ont augmenté à 3 463 millions d’unités contre 3 369 millions d’unités il y a un an en raison d’une augmentation des prélèvements de la centrale de Barmer. Cependant, les ventes à court terme ou ventes marchandes ont été impactées par le Covid-19 entraînant une baisse de 54% sur un an à 332 millions d’unités contre 736 millions d’unités il y a un an.

Les revenus d’exploitation au T4FY21 ont baissé de 12,51% sur un an à Rs 1 569,62 crore en raison du travail à long terme choisi par les clients. Dans le cadre des travaux, les clients fournissent le combustible ou le charbon tandis que l’entreprise produit l’électricité pour eux. Le processus a également entraîné une baisse des coûts de carburant pour l’entreprise à Rs 701 crore au T4FY21 par rapport à Rs 996,32 crore il y a un an.

Bien que la production totale au T4FY21 ait chuté de 7,52% sur un an à 3 796 millions d’unités, les unités de Vijayanagar et Barmer ont bien enregistré une production plus élevée en raison d’une plus grande consommation d’électricité. Cependant, la production de la centrale thermique de Ratnagiri et des projets hydroélectriques basés dans l’Himachal Pradesh a chuté au cours du trimestre en raison de la baisse du facteur de charge de la centrale (PLF).

L’usine de Vijayanagar au Karnataka a produit 680 millions d’unités contre 593 millions d’unités il y a un an à un facteur de charge de l’usine (PLF) de 39,8 % contre 34,3 % il y a un an tandis que l’usine de Ratnagiri au Maharashtra a produit 1 172 millions d’unités contre 1 705 millions d’unités il y a un an. Le PLF de Ratnagiri était de 49,7% contre 71% il y a un an, tandis que l’usine de Barmer a produit 1 526 millions d’unités contre 1 346 millions d’unités il y a un an. Le PLF de l’usine de Barmer s’est inscrit en hausse à 71,9% contre 63,2% il y a un an.

À l’avenir, la société prévoit que 85 % de sa production d’électricité sera produite à partir de sources d’énergie renouvelables d’ici 2030. À l’heure actuelle, le portefeuille d’énergies renouvelables comprend 30 %, qui passera à 70 % d’ici 2025. JSW Energy prévoit d’utiliser ses projets pour financer l’expansion et n’envisage aucune dilution des capitaux propres pour la croissance.

Au 31 mars, la dette nette de JSW Energy s’élevait à 8 907 crores de Rs, contre 11 646 crores de Rs il y a un an. La dette nette sur fonds propres était inférieure à 0,43 fois contre 0,77 fois il y a un an.

