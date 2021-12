JSW Energy Rating: Sell-RE biz pourrait être réévalué en raison de l’augmentation du taux d’enchères

62 %, car la mise en service de 2 218 MW de projets solaires et éoliens devrait s’achever d’ici FY24, et Kutehr HEP devrait être mis en service d’ici FY25. » width= »620″ height= »413″/>

Bien qu’il existe un immense potentiel d’ajout de capacité RE, nous serions plus à l’aise d’attribuer un multiple plus élevé à la plate-forme RE une fois que l’enchère annuelle globale passera de 10 GW à 25-30 GW. Sur la base de l’EX24E, en supposant 8x EV/Ebitda pour les activités grises, le CMP implique 13x EV/Ebitda pour les activités vertes, légèrement inférieur à celui des pairs mondiaux. Nous avons affecté 10x FY24E EV/Ebitda à la capacité RE, conformément à NTPC et Tata Power. Maintenir Vendre.

La hausse des enchères RE peut augmenter les affaires RE de JSWEL : nous augmentons notre TP à Rs 156 (auparavant : Rs 150). Valorisant la verticale charbon de JSWEL à 8x, à CMP, la verticale RE est évaluée à 13x FY24E EV/Ebitda, qui varie de 13 à 16x pour le global et de 10 à 11x pour l’ensemble des pairs indiens cotés. Même si la valorisation actuelle attribue le meilleur pour les entreprises grises et un multiple de plate-forme élevé pour les RE par rapport aux pairs nationaux, nous pensons qu’une fois que les enchères RE reprendront, la croissance dans la verticale verte deviendra plus visible pour l’entreprise, ce qui entraînera une augmentation des valorisations. sur un pied d’égalité avec ses pairs mondiaux.

