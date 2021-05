JSW Energy signe un contrat d’achat d’énergie éolienne de 540 MW avec Solar Energy Corporation of India

JSW Energy a marqué son entrée dans le secteur de la production d’énergie éolienne en remportant des projets de 810 MW lors de l’enchère menée par SECI en août 2020.

JSW Energy a déclaré lundi que sa filiale JSW Renew Energy a signé un accord d’achat d’électricité (PPA) avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) pour 540 mégawatts (MW) d’électricité éolienne.

JSW Energy a marqué son entrée dans le secteur de la production d’énergie éolienne en remportant des projets de 810 MW lors de la vente aux enchères menée par SECI en août 2020. Des sources au courant des développements ont déclaré que des discussions sont actuellement en cours entre la société et SECI pour signer un PPA pour la capacité restante a remporté la vente aux enchères. La société a obtenu le projet éolien contre son prix de Rs 3 par unité.

JSW Energy a actuellement une capacité de production d’électricité de 4 559 MW, dont 3 158 MW thermiques, 1 391 MW d’hydel et 10 MW de centrales solaires. La société vise à atteindre une capacité de 10 000 MW en trois à cinq ans, principalement grâce à l’ajout d’énergies renouvelables.

JSW Energy a l’intention de construire une capacité renouvelable de 1 100 MW pour répondre à ses obligations d’achat d’énergie renouvelable. Elle construit également un nouveau projet hydroélectrique de 240 MW à Kutehr dans l’Himachal Pradesh. Il a annulé un accord de 5 321 crores de roupies pour acquérir la centrale thermique de 1 050 MW de GMR Infra à Kamalanga à Odisha.

«La transition en cours vers une énergie propre, motivée par les préoccupations liées au changement climatique ainsi que par les changements technologiques, offre à JSW Energy des opportunités significatives d’étendre son empreinte dans l’espace renouvelable», a déclaré un responsable de la société, demandant l’anonymat.

Le pays s’est fixé comme objectif de porter la capacité des centrales de production d’énergie renouvelable installées à 450 GW d’ici 2030. La capacité de production d’énergie renouvelable installée actuelle est de 94 GW, environ 34 GW sont à différentes étapes de mise en œuvre et 30 GW à différentes étapes de enchère. De plus, 46,2 GW d’hydroélectricité et 6,8 GW de capacités nucléaires sont également actuellement en ligne.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.