JSW Group déploie des ESOP de 1 000 roupies pour ses employés

Les employés auront quatre ans pour exercer les options acquises.

Le groupe JSW dirigé par Sajjan Jindal a mis en place un programme d’options d’achat d’actions pour les employés (ESOP) de plus de 1 000 crores de roupies (ESOP) de 16,66 millions d’actions pour environ 15 000 employés éligibles, des ouvriers aux dirigeants d’entreprise. Le programme ESOP est en cours de déploiement auprès des employés de JSW Steel et JSW Energy et couvre tous les grades, y compris les ouvriers, les cadres juniors, intermédiaires, supérieurs et les dirigeants d’entreprise, mais les promoteurs ne sont pas éligibles pour le programme.

Le qualifiant de programme unique en son genre dans l’industrie manufacturière, JSW Steel accordera 13 millions d’actions à tous ses employés, tandis que JSW Energy accordera 3,66 millions d’actions. Les actions sont attribuées sous deux catégories : le plan OPJ ESOP 2021 et le plan OPJ Samruddhi 2021.

Les employés du groupe paieront la valeur nominale de l’action à Re 1 par action et la différence entre le cours effectif de l’action et le prix d’exercice sera payée par JSW. Le nombre d’actions attribuées à un salarié sera déterminé par son grade et ses performances actuelles dans l’entreprise. Les employés auront quatre ans pour exercer les options acquises.

Le plan OPJ ESOP est destiné aux cadres supérieurs et supérieurs de l’entreprise et des filiales nationales. JSW Steel donnera 5 millions d’actions dans le cadre de ce plan représentant 0,21% du capital émis de la société. JSW Energy attribuera 1,41 million d’actions aux cadres moyens et supérieurs, représentant 0,09 % du capital émis de la société.

Dans le cadre du plan OPJ Samruddhi, JSW Steel accordera 8 millions d’actions aux employés de JSW Steel et de ses filiales nationales dans les catégories ouvriers, cadres juniors et intermédiaires. Cela représente 0,33% du capital social émis de la société. Dans le cadre du même programme, JSW Energy attribuera 2,25 millions d’actions aux employés de niveau junior et intermédiaire, représentant 0,14 % du capital social émis de la société.

« JSW Group déploie une initiative pour aider à créer de la richesse pour tous ses employés grâce à la mise en œuvre d’options d’achat d’actions pour les employés. JSW croit fermement que les fruits de son succès doivent être partagés avec chaque membre de ses employés. Dans cet esprit, JSW a introduit un plan ESOP complet pour récompenser les employés avec des opportunités de création de richesse, encourager les performances à forte croissance et renforcer la fierté des employés de faire partie de la famille JSW. En outre, il s’agit du seul plan ESOP du secteur manufacturier indien à être proposé à tous les employés de la base », a déclaré un responsable du groupe JSW.

