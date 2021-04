JSW Group fournira 400 tonnes d’oxygène par jour

Alors que plusieurs hôpitaux affirmaient que la pénurie d’oxygène faisait plusieurs morts, le ministre des Mines et de la Géologie du Karnataka, Murugesh R. Nirani, a tenu mardi une réunion avec des géants de la sidérurgie comme le groupe JSW pour fournir de l’oxygène aux hôpitaux touchés par Covid.

Après la réunion ici, Nirani a déclaré aux journalistes que parmi toutes les entreprises de fabrication d’acier basées au Karnataka, le groupe JSW s’est engagé à fournir 400 tonnes d’oxygène par jour.

Au milieu de l’aggravation de la situation dans l’État, il a souligné la nécessité de produire de l’oxygène en abondance pour faire face à l’urgence de santé publique causée par la pandémie de Covid-19.

Il a appelé toutes les entreprises sidérurgiques à répondre à la crise, à produire de l’oxygène sur le pied de guerre et à les fournir aux hôpitaux en priorité.

Le ministre a déclaré qu’avec le nombre de cas de Covid-19 continuant à croître de manière exponentielle, le Karnataka connaît une grave pénurie d’oxygène.

«Le nombre écrasant de cas et le manque d’approvisionnement en oxygène ont étouffé le système de santé de l’État. Même les patients de familles aisées et les professionnels de la santé ont du mal à obtenir des lits de soins intensifs et un approvisionnement en oxygène pendant cette période sans précédent », a-t-il déclaré.

Le directeur général adjoint de JSW Steel, Vinod Nowal, qui était présent à la réunion, a assuré au gouvernement de l’État de fournir 400 tonnes d’oxygène par jour pour lutter contre la crise.

«L’engagement de notre entreprise est envers le Karnataka. Nous sommes équipés et prêts à fournir plus d’oxygène si la demande se fait sentir », a déclaré Nowal après la réunion.