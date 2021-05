JSW Hydro Energy lève Rs 5187 crore via des obligations vertes

A l’issue de ces projets, la part des énergies renouvelables dans notre portefeuille sera supérieure à 55%. »

JSW Hydro Energy Ltd, une filiale à 100% de JSW Energy, a levé 707 millions de dollars ou 5 187 crores de roupies en émettant ses premières obligations vertes sécurisées de premier rang à taux fixe au prix de 4,125% par an. L’obligation d’une durée de dix ans a été sursouscrite plus de 3,7 fois.

Le produit de la vente d’obligations sera utilisé pour rembourser les prêts existants libellés en roupies liés au projet vert, a indiqué la société.

La société a organisé des tournées mondiales à Hong Kong, Singapour, Londres, New York et Los Angeles. L’opération a enregistré une participation de 64% de l’Asie, 14% des États-Unis et 22% de la zone EMEA avec 82% d’investissements provenant de fonds long-courriers, 17% d’institutions financières (y compris des fonds souverains) et 1% de banques privées. Il y avait une forte demande de la part de certains des plus grands investisseurs en titres à revenu fixe au monde, a déclaré la société.

Prashant Jain, président de JSW Hydro, et co-directeur général et PDG de JSW Energy, a déclaré: «La collecte de fonds aidera l’entreprise à renforcer et à diversifier ses sources de financement à mesure qu’elle construit et développe son portefeuille d’énergies renouvelables.

D’une capacité totale installée d’environ 4,6 GW aujourd’hui, dont environ 30% proviennent de sources renouvelables, nous avons actuellement une visibilité sur un pipeline d’environ 2,6 GW de projets renouvelables comprenant l’éolien, le solaire et l’hydroélectricité qui sont susceptibles d’être mis en service au cours du prochain. 24 à 30 mois. A l’issue de ces projets, la part des énergies renouvelables dans notre portefeuille sera supérieure à 55%. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.