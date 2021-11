JSW Paints déploie un plan d’options d’achat d’actions de Rs 160 crore pour ses employés

JSW Paints a quitté FY21 avec des revenus de Rs 430 crore et cherche à plus que doubler ses revenus à Rs 1 000 crore au cours de l’exercice en cours.

Dans le but d’attirer et de retenir les meilleurs talents, les entreprises manufacturières s’inspirent du livre de jeu des start-up en attribuant des options d’achat d’actions aux employés. La dernière société du groupe JSW à déployer un programme d’actionnariat salarié (ESOP) est JSW Paints.

Plus tôt en août, JSW Steel et JSW Energy avaient déployé leur tout premier programme ESOP pour tous les employés – des ouvriers aux cadres supérieurs – en attribuant 16,6 millions d’actions à 15 000 employés éligibles dans les entreprises sidérurgiques et énergétiques. Dans le cadre du programme, les salariés devaient payer la valeur nominale des actions attribuées, tandis que l’entreprise paierait la différence entre le cours effectif de l’action et le prix d’exercice. Désormais, JSW Paints attribue également des options d’achat d’actions à tous les employés, même s’il ne s’agit pas d’une société cotée en bourse. JSW Paints a quitté FY21 avec des revenus de Rs 430 crore et cherche à plus que doubler ses revenus à Rs 1 000 crore au cours de l’exercice en cours. La société pourrait bien être sur la bonne voie pour y parvenir, car ses ventes mensuelles ont franchi la barre des 100 crores de roupies en octobre.

L’entreprise de peintures a accordé des ESOP à plus de 700 employés à l’heure actuelle, dans le cadre de son programme Kshitij ESOP 2021. Le programme ESOP à long terme représentera 4 % du capital de la société. La valeur du programme ESOP est de Rs 160 crore, ce qui est basé sur le prix auquel JSW Steel a acquis une participation dans le secteur des peintures plus tôt cette année.

