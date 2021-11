JSW Paints vise à réaliser des ventes de Rs 1 000 cr au cours de l’exercice 22 ; franchit Rs 100 cr ventes en octobre

JSW Paints est devenue l’entreprise indienne de peintures la plus rapide à réaliser cet exploit.

JSW Paints, qui fait partie du groupe JSW de 13 milliards de dollars US, vise à atteindre son objectif d’un chiffre d’affaires de 1 000 crores de roupies au cours de l’exercice en cours, grâce à une forte reprise économique et à l’amélioration des conditions de la demande. La société, un entrant relativement nouveau dans le segment, a franchi un chiffre d’affaires mensuel de 100 crores de roupies en octobre de cette année, selon un communiqué de la société.

« Le jalon des ventes mensuelles de Rs 100 crore met JSW Paints sur la bonne voie pour atteindre son objectif de franchir le chiffre d’affaires de Rs 1 000 crore au cours de l’exercice 22 », a déclaré JSW Paints. Selon l’entreprise, il s’agit d’une étape importante et JSW Paints est devenue l’entreprise de peintures indienne la plus rapide à réaliser cet exploit.

« Au cours du premier semestre de l’exercice 22, la société a connu une croissance d’environ 120 % d’une année sur l’autre. Au cours de cette période, son activité de décoration a triplé en taille », a-t-il déclaré. JSW Paints a également achevé son déploiement national pour devenir la seule entreprise indienne de peintures à atteindre une présence pan-indienne dans les 100 semaines suivant ses opérations commerciales.

L’entreprise octroie également des options d’achat d’actions à tous les employés. JSW Group a déjà déployé des stock-options pour tous ses employés dans les activités Steel & Energy.

«Nos produits adaptés aux familles, toutes nos offres de couleurs à prix unique et nos solutions simples, sûres et rapides font vraiment de JSW Paints le choix préféré sur le marché. « La réalisation de ventes mensuelles de Rs 100 crore dans les 100 semaines suivant nos opérations commerciales est un témoignage de l’engagement de toute l’équipe à aller au-delà de l’appel du devoir », a déclaré Parth Jindal, directeur général de JSW Paints.

JSW était entré dans le segment de la peinture en mai 2019.

