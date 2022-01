JSW Steel affecte 15 000 crores de roupies à la mise en place d’une capacité de 5 MTPA à Vijaynagar d’ici FY24

Le ministre de l’Acier, Ram Chandra Prasad Singh, a posé vendredi la première pierre de l’unité de Vijayanagara de l’entreprise en présence du président de JSW Steel, Sajjan Jindal.

JSW Steel a annoncé vendredi avoir affecté un investissement de 15 000 crores de roupies à la mise en place d’une capacité de production d’acier de 5 millions de tonnes par an (MTPA) dans son usine intégrée de Vijayanagara, dans le Karnataka.

À cet égard, le ministre de l’Union Steel, Ram Chandra Prasad Singh, a posé vendredi la première pierre du projet dans l’unité de Vijayanagara de l’entreprise en présence du président de JSW Steel, Sajjan Jindal, ainsi que d’autres représentants du gouvernement et de l’entreprise.

« Le ministre de l’Acier, Ram Chandra Prasad Singh, a posé aujourd’hui (vendredi) la première pierre du nouveau projet de 5 MTPA à l’installation sidérurgique intégrée de JSW Steel Vijayanagar Works au Karnataka.

« Ce projet d’expansion de friches industrielles est entrepris par JSW Vijayanagar Metallics Ltd, une filiale en propriété exclusive de JSW Steel Ltd. La société a affecté un capex (dépenses en capital) de Rs 15,000 crore pour cette expansion et devrait être achevée d’ici FY24, » JSW Steel a déclaré dans un communiqué.

Selon le communiqué, l’expansion couvrira une superficie de 600 acres et comprendra l’établissement d’un haut fourneau de 4,5 MTPA, de deux ateliers de fusion d’acier de 350 tonnes chacun et d’un laminoir à chaud de 5 MTPA ainsi que d’autres installations connexes et auxiliaires.

JSW Steel Vijayanagar Works est la plus grande usine de fabrication d’acier intégrée à un seul emplacement en Inde avec une capacité actuelle de 12 MTPA (millions de tonnes par an).

La société entreprend un processus d’optimisation de l’installation actuelle qui augmentera la capacité à 13 MT au cours des 12 prochains mois. Après l’achèvement du projet de friche industrielle (existant), la capacité totale installée de la société à Vijaynagar atteindra 18 MTPA.

Le président de JSW Steel, Sajjan Jindal, a déclaré : « L’expansion réitère notre engagement à être un partenaire important dans la construction d’une Inde plus forte grâce à des moyens durables. Le projet est aligné sur nos objectifs de développement durable et se concentre sur une économie circulaire en optimisant notre empreinte eau, déchets, carbone et énergie. » Il a déclaré que la société exécutera efficacement cette expansion de friches industrielles en tirant parti de ses solides capacités de projet et de ses antécédents.

JSW Steel a déclaré que l’autorisation environnementale (CE) pour le projet avait déjà été reçue du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique. Une autorisation préliminaire du « Comité d’autorisation de haut niveau du guichet unique » (SHLCC), le gouvernement du Karnataka, a également été obtenue.

JSW Steel est l’activité phare du groupe diversifié JSW de 13 milliards de dollars US, présent dans des secteurs tels que l’énergie, les infrastructures, le ciment, les peintures, le sport et le capital-risque.

