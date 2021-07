JSW Steel affiche le net trimestriel le plus élevé de Rs 5 900 crore, bat les estimations de Street

Les chiffres du trimestre ne sont pas comparables à ceux du même trimestre de l’année dernière, car les opérations ont été gravement affectées par le verrouillage national en raison de Covid-19 au premier trimestre de l’exercice 21.

JSW Steel a dépassé les estimations des analystes sur tous les fronts et a annoncé son bénéfice net trimestriel consolidé le plus élevé jamais enregistré de 5 900 crores de roupies pour le trimestre terminé en juin, soutenu par des volumes de ventes d’acier plus élevés grâce à l’augmentation de la demande dans tous les secteurs, en particulier dans l’automobile qui a bondi cinq fois . Les estimations consensuelles de Bloomberg avaient fixé le bénéfice net à 4 850,31 crores de Rs. Le sidérurgiste avait signalé une perte nette consolidée de Rs 582 crore au cours du trimestre correspondant de l’année dernière, sa première perte trimestrielle en plus de quatre ans.

Les chiffres du trimestre ne sont pas comparables à ceux du même trimestre de l’année dernière, car les opérations ont été gravement affectées par le verrouillage national en raison de Covid-19 au premier trimestre de l’exercice 21. « L’Inde a été touchée par une deuxième vague de pandémie en avril et mai 2021, avec une forte baisse des cas à partir du mois de juin. La baisse des cas, avec une campagne de vaccination agressive, a amélioré les perspectives à court terme de l’économie indienne », a déclaré la société.

La société a enregistré son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré sur une base consolidée à Rs 28 902 crore au cours du trimestre et le plus haut Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de Rs 10 274 ​​crore, avec une marge d’exploitation de 35,5%. Les revenus d’exploitation au premier trimestre de l’exercice 21 s’élevaient à 11 782 crores de roupies, tandis que l’Ebitda s’élevait à 1 341 crores de roupies et la marge à 11,4 %.

Les ventes d’acier vendable pour le trimestre se sont élevées à 3,61 millions de tonnes, en baisse de 11 % en séquentiel, impactées par la baisse de la demande intérieure due à la grave deuxième vague, en particulier dans les régions du sud et de l’ouest de l’Inde. Les exportations ont augmenté de 9 % en glissement trimestriel, stimulées par une demande robuste dans le sillage de la reprise en cours de l’économie mondiale. D’une année sur l’autre, le volume des ventes a augmenté de 29 %, le premier trimestre de l’exercice 21 ayant été gravement affecté par le verrouillage lié à Covid. Les ventes automobiles nationales de JSW Steel ont augmenté d’environ 5 fois en glissement annuel, tandis que la production automobile nationale a augmenté d’environ 3 fois en glissement annuel dans le pays.

Au cours du trimestre, les activités de la coentreprise, principalement Bhushan Power & Steel et JSW Ispat Special Products, ont enregistré des performances satisfaisantes. La part des bénéfices des coentreprises pour le trimestre s’élevait à Rs 323 crore.

La dette nette consolidée sur fonds propres de la société s’améliore légèrement et s’établit à 1,04x en fin de trimestre contre 1,14x à fin mars 2021. La dette nette sur Ebitda est également redescendue à 1,89x contre 2,61x fin mars. Au cours du trimestre, la société a dépensé Rs 2 688 crore en dépenses d’investissement, contre un total de dépenses en dépenses d’investissement prévues de Rs 18 240 crore pour l’exercice 2021-2022.

À l’avenir, la société a des perspectives favorables qui, selon elle, sont soutenues par l’approche prudente du gouvernement envers une éventuelle troisième vague de Covid-19, l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et l’accélération du rythme des vaccins. « Le rythme accéléré de la vaccination en Inde entraîne une amélioration de la confiance des entreprises. Les moussons normales en cours et la position accommodante de la RBI sont des éléments positifs clés pour l’économie. Dans l’ensemble, une accélération plus rapide des programmes de vaccination et des politiques fiscales favorables avec des allocations budgétaires importantes axées sur les infrastructures devraient soutenir une forte reprise économique », a-t-il déclaré.

