JSW Steel enregistre le bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré de Rs 7 179 crore au deuxième trimestre

Malgré les investissements d’expansion, la dette nette consolidée de JSW Steel sur fonds propres s’élevait à 0,92x à la fin du trimestre, contre 1,04x à la fin du premier trimestre de l’exercice 2022. Le Leverage (dette nette sur EBITDA) s’établit à 1,58x, contre 1,89x à la fin du T1 FY2022.

JSW Steel, dirigé par Sajjan Jindal, a annoncé jeudi son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré à Rs 32 503 crore et un bénéfice net de Rs 7 179 crore pour le trimestre terminé le 30 septembre, alors que la demande de produits à valeur ajoutée est restée robuste. Au cours du trimestre comparable de l’année dernière, le chiffre d’affaires de la société s’élevait à Rs 19 264 crore et le bénéfice net à Rs 1 595 crore.

Au cours du trimestre, l’utilisation de la capacité de JSW Steel dans ses opérations de fabrication d’acier s’est élevée à 91 %. Alors que la reprise est en bonne voie, JSW Steel a averti qu’une inflation élevée et la réémergence de cas de Covid-19 pourraient présenter des risques pour la reprise économique.

Les ventes d’acier commercialisable pour le trimestre se sont élevées à 3,83 millions de tonnes (opérations indiennes hors JV), soit une augmentation de 10 % séquentiellement. En conséquence, la société a enregistré son EBITDA d’exploitation trimestriel consolidé le plus élevé jamais enregistré de Rs 10 417 crore, avec une marge d’EBITDA de 32%. En octobre, la société a commencé les opérations intégrées de son expansion de la friche industrielle de 5 MTPA à Dolvi.

La société a dépensé 3 639 crores de roupies en dépenses d’investissement au cours du trimestre, contre un investissement total prévu de 18 240 crores de roupies pour l’exercice 2022. L’expansion des friches industrielles de 5 MTPA à Vijayanagar est en bonne voie. Les projets d’expansion en aval à Vijayanagar, Vasind et Tarapur sont à un stade avancé de mise en œuvre.

Malgré les investissements d’expansion, la dette nette consolidée de JSW Steel sur fonds propres s’élevait à 0,92x à la fin du trimestre, contre 1,04x à la fin du premier trimestre de l’exercice 2022. Le Leverage (dette nette sur EBITDA) s’établit à 1,58x, contre 1,89x à la fin du T1 FY2022.

Avec des taux d’utilisation des capacités élevés, la société est optimiste pour la seconde moitié de l’exercice. La demande pour les automobiles, l’énergie solaire et les appareils électroménagers restant robuste, JSW Steel a enregistré des volumes sains pour ses produits à valeur ajoutée et spéciaux, portant sa part de VASP à 60% contre 51% au deuxième trimestre de l’exercice 2021. La demande de produits à valeur ajoutée a été stimulée par la demande intérieure et à l’exportation de produits enrobés.

Au cours du trimestre, la performance de Bhushan Power & Steel (BPSL) s’est considérablement améliorée, grâce à une augmentation des volumes de ventes. La part des bénéfices des coentreprises pour le trimestre s’élevait à Rs 603 crore, soit une augmentation de 86% par rapport à Rs 323 crore au premier trimestre de l’exercice 2022.

La société est restée optimiste quant aux perspectives en Inde, car les projets de construction, d’automobile et d’infrastructure devraient prendre de l’ampleur après une accélération constante de la vaccination. De plus, l’assouplissement des restrictions liées au Covid-19 a entraîné un fort rebond de l’activité économique. La société a déclaré que les récents indicateurs économiques à haute fréquence reflètent une amélioration du climat des affaires, en particulier depuis fin août/début septembre.

Les initiatives du gouvernement et les tendances bénignes à long terme devraient contribuer à la reprise de la croissance des investissements en Inde, a déclaré JSW Steel dans son communiqué.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.