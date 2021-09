JSW Steel lève 1 milliard USD grâce à l’émission d’obligations sur les marchés étrangers

in

JSW Steel a annoncé jeudi avoir levé 1 milliard de dollars en émettant des obligations liées au développement durable (SLB) sur le marché étranger.

Dans un communiqué, JSW Steel a déclaré qu’elle était devenue la première entreprise du secteur de l’acier au monde à émettre des obligations liées au développement durable (SLB) libellées en USD.

“La société a levé un total de 1 milliard de dollars sur les marchés obligataires en dollars américains par le biais d’une émission RegS/144A souscrite par des investisseurs institutionnels de haute qualité en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis”, a-t-il déclaré.

Aux taux de change actuels, 1 milliard USD équivaut à plus de 7 300 crores de roupies.

L’émission comprenait deux tranches d’obligations d’une durée de 5,5 ans et 10,5 ans, chacune pour un montant de 500 millions de dollars US.

La tranche de 10,5 ans a été émise en tant que SLB où la société s’est engagée à atteindre un objectif ambitieux inférieur ou égal à 1,95 tonne de CO2 par tonne d’acier brut produit d’ici mars 2030. Cela représentera une réduction de 23 % par rapport à son objectif de 2020. niveau.

Le produit de l’émission sera utilisé par la société pour financer les plans d’investissement ainsi que pour le refinancement de la dette, a déclaré JSW Steel.

Seshagiri Rao, directeur général adjoint et directeur financier du groupe de JSW Steel, a déclaré que la réponse écrasante reçue pour l’émission de SLB est un témoignage de la confiance des parties prenantes dans l’engagement de l’entreprise en faveur de l’atténuation du changement climatique.

JSW exploite déjà un projet de captage et d’utilisation du carbone (CCU) d’une capacité de 100 tonnes par jour où le CO2 capté et raffiné est utilisé dans l’industrie des boissons.

