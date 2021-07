JSW Steel : Maintenir le « maintien » avec l’objectif révisé de Rs 682

JSWS investira 7 milliards de roupies par tranches dans les peintures JSW au cours de l’exercice 22-25E.

JSW Steel (JSWS) a fait état d’une réalisation et d’un ebitda meilleurs que prévu pour le premier trimestre de l’exercice 22. La réalisation a augmenté ~ Rs 11,765/te QoQ (semblable au T4 sur le T3), beaucoup plus élevé que les attentes. L’Ebitda a augmenté de Rs 6500/te QoQ à Rs 26 291/te. Les coûts des matières premières + prime minière ont augmenté de Rs 3784/te QoQ. L’augmentation des coûts des matières premières a également entraîné une augmentation du charbon à coke. Bien que l’on soit tenté d’extrapoler les performances superlatives que ce résultat implique pour un acteur intégré comme Tata Steel, la différence dans les contrats automobiles (timing), l’exportation et d’autres ventes (comme le minerai de fer) peut également déterminer la variation des prix, et peut ne pas se refléter dans Tata. L’augmentation du fonds de roulement a entraîné une augmentation de la dette nette en QoQ (de tels mouvements inattendus de la dette nette peuvent également être observés chez d’autres acteurs de l’acier). Les investissements dans des parties liées (JSW Paints en particulier) ont été une surprise négative. Maintenir « hold » avec un objectif révisé de Rs 682 (Rs 660 plus tôt).

Investissements dans des entités « apparentées » : JSWS investira 7 milliards de roupies par tranches dans les peintures JSW au cours de l’exercice 22-25E. La première tranche verra Rs 3 milliards d’investissement pour une participation de 6,68%. Ceci, selon la direction, est d’assurer un approvisionnement ininterrompu de peinture industrielle alors que les besoins de JSWS augmentent avec presque le quadruplement de la capacité de revêtement de couleur. Un PPA pour l’énergie éolienne et solaire a été conclu avec JSW Energy dans lequel pour maintenir une participation de 26% dans un nouveau SPV, Rs 4,45 milliards seront investis. Cela aidera à réduire l’obligation d’achat d’énergie renouvelable pour JSWS et aidera à éviter les frais de subventions croisées tout en procurant de l’électricité supplémentaire à JSWS alors que la production d’acier de Vijaynagar augmente jusqu’à 18 mtpa.

Mise à jour des projets – 70% de croissance à court terme pour porter la capacité de l’Inde à 30,5 mtpa : 5 mtpa d’expansion de Dolvi pour commencer ses opérations d’ici septembre 21. Un projet visant à augmenter la capacité de production d’acier de 5 mtpa à Vijayanagar par rapport aux 12 mtpa existantes est également en cours. Les investissements totaux estimés sont de Rs 150 milliards. L’expansion devrait être achevée d’ici FY24.

La direction s’attend à tirer parti des installations existantes de Vijayanagar, c’est-à-dire des installations de fabrication de granulés, d’aggloméré et de coke excédentaires dans les exploitations existantes, pour répondre aux besoins clés en matières premières.

Maintenir le « maintien » : l’achèvement des dépenses d’investissement en amont et en aval peut contribuer à améliorer l’ebitda et le profil de RoE du cycle. Cela devrait se manifester lors du prochain ralentissement. Aussi JSWS est rapidement présenté comme un jeu de croissance régionale sur l’acier.

