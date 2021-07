JT Poston reste leader après la troisième manche du championnat de Barbasol

L’Américain JT Poston s’est maintenu leader du tournoi de championnat de Barbasol, du PGA Tour, à la fin du troisième tour avec un record de 66 coups (-6) et un record cumulé de 197 (-19), un avantage sur son compatriote Liste de Luc qui s’est terminé par une carte signée de 65 (-7) et 198 (-18).

Alors qu’un autre golfeur américain James Hahn a été la grande figure du jour où il a perdu l’occasion d’atteindre le treizième tour des moins de 60 ans de l’histoire du PGA Tour après avoir terminé le tour avec un record de 60 buts (-12) qui lui a permis de se classer à la troisième place (199 , -17), partagé avec Josep Bramlett.

Huit coups de dos en début de journée Hahn a fait deux aigles dans le meilleur tour de sa carrière pour se déplacer à moins de deux coups du leader JT Poston dans Keene Trace. Jim Furyk Il a établi le record de la tournée avec un 58 au Travelers Championship 2016 et est également l’un des 11 joueurs à avoir enregistré 59 coups sûrs.

Hahn Il a contribué l’aigle sur la normale 5 du 15e trou pour atteindre 11 sous et a fait un birdie de six pieds sur la normale 3 du 17e.

Publier sur, qui a répété son record, continue avec tout en sa faveur pour décrocher son deuxième titre du PGA Tour après avoir remporté son premier au Wyndham Championship 2019.

Alors qu’au sein de la participation latino-américaine, le Chilien Mythe Pereira il est devenu le meilleur en terminant le troisième tour avec un record de 65 (-7) qui lui a permis de grimper de 19 positions au classement provisoire et de se classer douzième, à égalité avec cinq autres golfeurs, qui ont également accumulé 202 (-14).

Le Portoricain Rafael Campos a réalisé sa plus mauvaise performance jusqu’à présent ce tournoi en délivrant une carte signée de 71 coups (-1) pour un cumulé de 207 (-9), ce qui lui a coûté 13 positions, à 35, qu’il partage avec sept autres joueurs, et sans options au triomphe final.

Le vétéran colombien Camilo Villegas Il n’a pas été inspiré non plus et a terminé la journée avec un record de 72 coups (par) qui lui a donné un cumulatif de 212 (-4) et a perdu huit places, à 69, la dernière du classement qu’il partage avec sept autres joueurs.

1. JT Poston (États-Unis) 197 (65-66-66)

2. Luke List (États-Unis) 198 (65-68-65)

3. James Hahn (États-Unis) 199 (69-70-60)

3. Joseph Bramlett (États-Unis) 199 (65-67-67)

5. David Lingmerth (Suède) 200 (65-70-65)

5. Seamus Power (Irlande) 200 (65-68-67)

7. Jason Dufner (États-Unis) 201 (67-69-65)

7. Derek Ernst (États-Unis) 201 (69-66-66)

7. David Hearn (Canada) 201 (67-67-67)

7. Bo Hoag (États-Unis) 201 (66-68-67)

7. Ryan Armor (États-Unis) 201 (65-67-69)