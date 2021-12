Juan Anderson a souligné le niveau de Klay Thompson : « J’avais honte »

La NBA compte les jours pour voir le retour de Klay Thompson.

L’aile stellaire du Guerriers de l’état d’or Il est très proche du retour à l’activité, et malgré les interrogations sur ses actions après deux ans sans jouer à un jeu officiel, dans la franchise californienne il n’y a que de grandes attentes.

Divers rapports assurent que l’un des « Splash Brothers » a semblé en grande forme pendant l’entraînement, surprenant les habitants et les étrangers par la façon dont il est vu.

L’un d’eux est le basketteur mexicain Juan Anderson Toscano, qui a reconnu avoir subi dans sa chair l’actuel Klay Thompson.

« Nous avons joué il y a 2 semaines, et en interne, cela m’a fait honte, j’ai marqué sur tous les jeux et j’ai pensé ‘ce gars n’a pas joué depuis 2 ans et est en compétition contre moi.’ Il n’a pas perdu de niveau, il continue d’avoir l’air explosif », a déclaré le #95.

« Klay est » l’un de ces gars « , vous savez. Tout ce que je vais dire, c’est qu’il n’a pas raté une marche, qu’il tire comme toujours et qu’il est très fort. Je suis vraiment content de le revoir jouer, je le dis en tant que coéquipier et aussi en tant que fan », a ajouté Anderson Toscano.

Sur les 615 matchs qu’il a disputés en NBA, Thompson a des moyennes de 19,5 points, 3,5 rebonds et 2,3 passes décisives, étant un joueur clé dans les trois titres remportés par Golden State.

Pensez-vous qu’on puisse revoir la meilleure version de Klay Thompson ?