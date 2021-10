13/10/2021 à 19:34 CEST

Tatiana Perez

Juan Carlos prend la tête dans le vestiaire. Le gardien s’est de nouveau présenté hier devant les médias pour évaluer la situation délicate que traversait Gérone, en relégation et avec deux défaites consécutives. L’équipe est « à mort & rdquor; avec Michel Sánchez et l’exécution de votre idée « peut prendre un certain temps & rdquor ;, mais » il n’y a pas d’excuses & rdquor ;. « Nous devons être responsables et assumer les chiffres et les résultats que nous donnons naturellement. Nous devons tous le faire en équipe et aussi les onze qui vont sur le terrain, qui sont ceux qui doivent faire leur part pour ajouter & rdquor;, a-t-il commenté.

Gérone a une «nouvelle opportunité & rdquor; ce samedi contre Huesca, « Une équipe qui vient de lâcher et veut revenir à Primera sur la voie rapide & rdquor ;. Conscient qu’ils devront « contrer & rdquor; à ceux de Nacho Ambriz, Juan Carlos a commenté qu’« ils sont bons et ils exigeront de nous, mais nous devons d’abord penser à nous-mêmes et être ambitieux avec ce que nous voulons & rdquor ;.

Dans ce sens, celui de Guadalajara a rappelé que « nous devons gagner & rdquor; et pour cela nous devons « exiger 100% de nous-mêmes, puisqu’avec 99% nous ne sommes pas en mesure de concourir dans cette catégorie & rdquor ;. Pour lui, l’équipe doit faire un « pas en avant & rdquor ; pour « gagner les duels, tant offensifs que défensifs & rdquor ;. « Il faut inverser la pire des situations sans obséder de se voir en déclin ou de voir le verre à moitié vide car la saison est très longue », dira-t-il. Les rojiblancos devront profiter du fait que Montilivi a à nouveau 100% de sa capacité: « Nous allons tout laisser à nous-mêmes pour montrer que nous allons avec tout avec ce projet que nous avons commencé avec Girona & rdquor ;. « Il faut renverser la situation sans obséder ni voir le verre à moitié vide & rdquor ;, dit-il.