Juan Carlos I réapparaît en public pour suivre le retour de Nadal à Abu Dhabi

17/12/2021

Le à 19:27 CET

EPE

En plein débat sur son éventuel retour en Espagne, le roi émérite est réapparu en public dans le match de tennis que dispute ce vendredi l’Espagnol Rafael Nadal contre Andy Murray à Abu Dhabi, selon certaines images auxquelles ce média a pu accéder.

Juan Carlos Ier a quitté l’Espagne en août de l’année dernièreSelon Zarzuela, après une « décision réfléchie » et « avant les répercussions publiques » qu’avaient eues les informations consécutives sur leurs comptes dans les paradis fiscaux. Avec son départ d’Espagne, précise le communiqué, il entend « contribuer » à ce que son fils et actuel chef de l’État puisse développer sa fonction « dans la tranquillité et le calme » qu’exige le poste.

Depuis lors, ses apparitions en public ont été racontées. Ce vendredi est un rendez-vous particulièrement pertinent. D’après les images accessibles par ce média, Juan Carlos Ier est venu profiter de la retour du joueur de tennis Rafa Nadal, qui après quatre mois de blessure ce vendredi affronte en championnat du monde de tennis de Mubadala le Britannique Andy Murray.

Selon « El Periódico de España », le opération de retour de Juan Carlos Ier à l’Espagne est devenu en cours. A l’issue de l’enquête du parquet suisse sur l’origine des 65 millions d’euros qu’il a remis à Corinna Larsen, le dossier des trois procédures qui restent ouvertes au parquet de la Cour suprême sera prochainement ajouté. Il n’y aurait qu’une dernière pierre d’achoppement : le procès civil de son ex-amant, vraisemblablement harcèlement, traçage illégal et diffamation, devant un tribunal de Londres, où il faut d’abord décider si le roi émérite bénéficie ou non de l’immunité d’être jugé par la justice anglaise.

S’il ne réussit pas finalement, problèmes judiciaires de Juan Carlos je resterai résolu, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne. La tache dans sa figure institutionnelle reste intacte mais sans la menace que les enquêtes du Parquet se concluent par la présentation d’un plainte devant lui Cour suprême. Les raisons qui ont poussé Felipe VI, avec le soutien actif du gouvernement, à l’inciter à quitter l’Espagne, auront disparu. Aucune enquête n’obligera le roi émérite à rester en exil à Abou Dhabi.