Juan Carlos Ier accepte de mener une vie discrète à son retour en Espagne

26/12/2021 à 09:13 CET

Marisol Hernandez

le revenir de Juan Carlos Ier en Espagne, une fois le Le parquet de la Cour suprême clôt les trois enquêtes ouverte contre lui, est l’une des questions que la Maison du Roi doit résoudre en 2022. Il n’y a pas de date prévue parce que d’abord le état inexcusable que toutes les causes qui l’affectent, dans notre pays et à l’étranger, soient définitivement déposé, comme le rapporte EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, le journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica.

Une fois que cela se produira, la Zarzuela et la Moncloa donneront le feu vert. A partir de ce moment le retour aura lieu quand ça arrange Felipe VI, au moment où l’annonce que le monarque précédent marche à nouveau sur l’Espagne ne ternit aucun acte de la Couronne aux dates fixées.

Dialogue fluide

La interruption del Rey avec son père est un rendu impeccable, causé par toute une série de décisions que Juan Carlos Ier a acceptées sans les partager : fondamentalement l’ordre de quitter l’Espagne en raison des scandales des sociétés opaques à son nom et de l’argent caché de l’Agence des impôts, la démission de Felipe VI à son héritage et au retrait de l’allocation annuelle qui couvrait ses dépenses. Mais le roi émérite n’a besoin ni d’amis ni de connaissances pour parler en son nom devant son descendant. Le fil entre Juan Carlos I et Felipe VI existe. Ce n’est pas totalement direct mais ils ont entre eux un interlocuteur qui a la reconnaissance des deux, selon des sources bien informées.

Cela signifie que La Zarzuela, et par extension le gouvernement, sait parfaitement que le roi émérite veut revenir, qu’il a supposé que ce ne serait pas possible tant qu’il n’y aurait pas eu une seule enquête judiciaire contre lui, que ce ne sera que saisonnier car s’il est là-bas plus de six mois, il doit payer des impôts au Trésor, et comme il n’a pas de revenus connus, il ne veut pas le faire, et que lorsqu’il est dans notre pays, aucun de ses déplacements ne peut être controversé. Sans la question de la résidence fiscale, Juan Carlos Ier vivrait définitivement en Espagne, comme il le souhaite. Mais en supprimant l’allocation budgétaire Vous ne pouvez pas justifier l’origine de l’argent avec lequel vous couvririez vos dépenses.

Telles sont les conditions de l’accord, qui continue d’être rédigé, et qui, selon les sources consultées par ce journal, engage Juan Carlos Ier à porter un vie discrète. Lui, expliquent-ils, est parfaitement conscient que son retour et son activité en Espagne ne peuvent pas peser sur la monarchie. Et, même s’il n’a jamais facilité les choses et n’a ni compris ni partagé qu’il a été contraint de quitter le pays, il est prêt à s’exécuter en échange de quelques mois dans son pays.

À un moment donné, votre le désir de revenir s’alignera sur l’agenda de Felipe VI -bien sûr pas ce noël– et son retour aura lieu. Comme ce journal l’a publié, la préoccupation de la Casa del Rey est de savoir où l’héberger afin qu’elle soit soignée comme elle le mérite en raison de son statut de roi et d’ancien chef de l’État et puisse se déplacer avec discrétion mais sans que sa présence représente un nouveau charge pour les caisses de l’Etat. Ce que La Zarzuela redoute le plus, c’est que son retour alimente les critiques des anti-monarchistes, avec United Podemos aux manettes.

Le problème de la résidence

C’est une décision épineuse, car en plus de lui aimerait retourner au Palacio de la Zarzuela, où il réside depuis 1963. En principe, ce ne serait pas l’option qui convainc le plus Felipe VI, mais des sources familières avec ce processus soulignent que c’est l’alternative qui apporte le plus d’avantages. L’autre possibilité serait de l’installer dans une propriété appartenant à l’Etat, utilisée par la Couronne, mais il peut être plus difficile de justifier que cela n’engendre pas de dépense supplémentaire.

Le retour à la Zarzuela signifierait revenir exactement à la situation d’avant son départ. Juan Carlos I a quitté Madrid pour les Émirats arabes unis en août 2020 et n’avait pas déménagé de cette résidence, malgré le fait que depuis mars il n’avait plus d’argent public pour son entretien. De plus, Felipe VI et la famille royale ne vivent pas dans le Palacio de la Zarzuela mais ont leur propre maison, connue sous le nom de Pavillon du Prince. Le roi y a son bureau mais l’émérite, en raison de la taille de l’enceinte, aurait une pleine autonomie dans ses dépendances comme c’est le cas avec la reine Sofia, qui y habite également. En termes de coexistence, La Zarzuela serait également une route envisageable.

l’angorille

Les sources consultées suggèrent que cette solution n’est pas encore à exclure, même si d’autres sont encore à l’étude. Une autre possibilité serait la ferme de La Angorrilla, 19 kilomètres de La Zarzuela, où l’ancienne amante de Juan Carlos Ier, Corinna Larsen, est venue s’installer, et où il a passé de longues périodes. En tout cas, ils soulignent que la décision sur le lieu qui accueillera le roi émérite dans ses saisons en Espagne n’a pas encore été prise.

Les dernières images de Juan Carlos I à Abu Dhabi, pour voir un match de Rafa Nadal, la conversation qu’il a eue ensuite avec lui et qui a également transcendé, et la présence d’Elena et Cristina de Borbón récemment dans la loge du Grand Prix de Formule 1, supposons, selon des secteurs familiers avec le style de communication de la Couronne, des gestes de revendication et aussi des signaux visant à normaliser la figure de l’émérite en Espagne pour mettre fin à son exil à Abu Dhabi.