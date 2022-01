Juan Carlos Ier fête ses 84 ans, en attendant que la Cour suprême tranche les enquêtes ouvertes à son sujet

01/04/2022 à 18:16 CET

.

Le roi Juan Carlos fêtera ses 84 ans demain, mercredi, qu’il célébrera à nouveau, comme cela s’est produit lors de son précédent anniversaire, en Abou Dabi (Émirats arabes unis), où Séjours depuis août 2020 en attendant que le parquet de la Cour suprême se prononce sur les enquêtes ouvertes à son encontre.

Si son 83e anniversaire a été le plus amer de son départ de Espagne cinq mois auparavant, après avoir régné près de 40 ansOui, Don Juan Carlos revit la situation d’il y a un an sans savoir quand il pourra revenir.

Le roi émérite Il a envisagé de se rendre en Espagne avant la fin 2021, Quand tout indiquait que le parquet allait clore les trois enquêtes sur ses fonds à l’étranger à la mi-décembre.

Cependant, la prolongation des enquêtes pour six mois supplémentaires, qui ne doivent pas nécessairement être épuisés, a reporté son retour, ce que le gouvernement et la Maison royale tiennent pour acquis que elle n’aura pas lieu avant que le Bureau du Procureur n’ait terminé sa procédure.

Don Juan Carlos atteint 84 ans avec une bonne apparence physique, comme cela a été vérifié dans les images dans lesquelles il a été vu le 17. quand il a assisté à un match de tennis Raphael Nadal à Abou Dabi, bien qu’il continue à souffrir de problèmes de mobilité, ce qui l’oblige à utiliser une canne et à faire des exercices de rééducation.

Perte de poids

« Physiquement, il va beaucoup mieux, car il a perdu douze kilos & rdquor ;, Une personne qui a maintenu le contact avec Juan Carlos Ier depuis son départ pour le pays arabe raconte à ., où il bénéficie de l’aide et de la protection de quatre assistants, ainsi que du service local de la ville où il réside.

Cependant, Il transmet que ne pas avoir mis les pieds en Espagne depuis près d’un an et demi n’est pas facile pour lui. « Ce n’est pas confortable. Mentalement, il faut être très fort, en plus de la répudiation dont on a fait l’objet & rdquor;, ajoutent les sources.

Il est prévu que Philippe VI Je t’ai appelé pour te féliciter, Comme il l’a fait l’année dernière, même s’il n’y a pratiquement plus de relations entre les deux puisque le roi a renoncé à l’héritage de son père et a retiré l’allocation qu’il avait reçue de l’État en mars 2020.

Don Juan Carlos a reçu plusieurs visites de ses filles, les infantes Elena et Cristina. Dans celui qu’ils ont fait en février de l’année dernière, ils en ont profité pour se faire vacciner contre le covid-19, ce qui lui a valu des critiques pour ne pas l’avoir fait en Espagne dans le virage qui lui correspondait par âge.

Comme l’a publié la journaliste française Laurence Debray dans le livre « Mon roi déchu » en octobre, Don Juan Carlos a également maintient un contact téléphonique avec la reine Sofia, dont on ne sait pas qu’elle s’est rendue à Abu Dhabi.

Depuis que Il vit dans l’émirat, se lève tôt et fait de la gymnastique tous les jours, lit la presse espagnole avec son téléphone portable et sa tablette et parle au téléphone avec des amis, il est donc à jour aujourd’hui.

Certains d’entre eux lui ont également rendu visite, comme l’ancien directeur du CNI Félix Sanz Roldán ou le les hommes d’affaires José María López de Letona et Borja Gervás, qui l’a accompagné pour voir le match de tennis de Nadal.

On le voit aussi périodiquement avec son hôte, Le prince héritier d’Abou Dhabi et dirigeant de facto des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Avec qui le président du gouvernement, Pedro Sánchez, s’est entretenu le 28 décembre, sans qu’on sache s’ils parlaient de Juan Carlos I.

Après sa rencontre avec Nadal, avec qui il a mangé après avoir regardé son deuxième match, Don Juan Carlos a subi un PCR après que le joueur de tennis et son entraîneur, Carles Moyá, aient été testés positifs pour covid-19, bien que dans le cas de l’émérite le résultat fût négatif, ce qui ne l’empêcha pas d’être isolé pendant quelques jours.

Outre le parquet suprême, le roi Juan Carlos attend la résolution du procès que son intime examinatrice Corinna Larsen a intenté contre lui pour harcèlement devant la Haute Cour de Londres, qui doit se prononcer sur l’admettre ou le rejeter.

La défense du père de Felipe VI allègue qu’un tribunal britannique Elle ne peut pas le juger en maintenant l’immunité qui lui est accordée en ayant été chef de l’Etat pendant près de 40 ans.