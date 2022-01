Juan Carlos Unzué en visite à Gérone : « Se sentir privilégié »

01/04/2022 à 19:46 CET

L’ex-footballeur et l’ex-entraîneur Juan Carlos Unzué a visité mardi la séance d’entraînement de Gérone et, devant le regard attentif des joueurs, il a souligné qu’ils devaient se sentir « privilégiés » puisque lui, qui souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA), « Je jouais il y a quatre jours et il y a deux jours je faisais partie » du staff technique.

Le club catalan a publié une vidéo du discours qu’Unzué a donné au vestiaire comme celui qui déjà offert en octobre dernier aux joueurs d’Osasuna, qui précisément ce jeudi affrontera l’équipe catalane en huitièmes de finale de la Copa del Rey.

L’ancien entraîneur de Gérone (2019-20) a affirmé que dans sa situation « vous pouvez aussi profiter et donner un sens à la vie » et il a réitéré que son objectif actuel est « d’essayer que la maladie ne soit pas inconnue et de lui donner de la visibilité ».

Unzué sera à nouveau le protagoniste dimanche prochain, le 16 janvier, lorsqu’une équipe d’anciens joueurs de Gérone et les Légendes du Barça se rencontreront à l’Estadi de Montilivi lors d’une réunion de charité contre la SLA.