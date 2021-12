Juan Carrasco a conservé le large poids léger IBF Latin contre Cancino à Rosario

ARGENTINE – Le Mendoza Juan « Titán » Carrasco (12-1-0, 6 KO), a conservé pour la deuxième fois le titre IBF Latin Lightweight après avoir battu par décision unanime le combatif Chaco, Fernando « Trapo » Cancino (10-9-1, 3 KO), dans le choc principal de l’événement appelé « Duel des Titans ». Il s’est déroulé le samedi 4 décembre dernier au Microstadium Cruce Alberdi Subsede du Rosario Central Club, et a pu être visionné sur l’écran de TyC Sports, dans le cadre d’une production internationale par OR Promotions.

Le cuyano (60 900) a dominé le procès malgré une maladie à l’épaule droite qui l’a fait maltraiter dès le deuxième tour. Cependant, il s’est appuyé sur son art et a pris le centre du ring pour commencer et terminer les actions d’attaque, dominant les rounds malgré la dure bataille et l’intensité (comme il en a l’habitude) qui ont fait le crédit de Las Breñas (61 000).

Les cartes ont marqué un score de 98-92 en double (Carlos Biancho et Alberto Magaró) et 100-90 (Marcos Mahcuca).

Ainsi, l’élève de Pablo Chacón a clôturé la meilleure année de sa carrière avec quatre victoires dans le même nombre de présentations, dans lesquelles, en plus de Cancino, il a battu Walter Comán, Daniel Combi et Anthony Pérez.

Dans le match semi-fond, a accepté huit tours dans la division des super poids plume, Buenos Aires de José C. Paz, Martín « El Negro » Rocha (57.900 / 6-8-0,1 KO), a signalé un autre invaincu, dans ce cas de Santa Fe de San Lorenzo, Alexis « El Guerrero » Camejo (58 400 / 5-1-2, 1 KO), qu’il a mis KO au sixième round après avoir frappé un crochet chirurgical au foie.

Dans le duel complémentaire principal, six en poids welters, Jorge « El Picante » Bermúdez (64.600 / 8-3-0, 3 KO), a battu le toujours dangereux San Pedro Miguel « Chucky » Correa (64.600 / 10-22 -2, 4 KO).

Cartes : Marcos Machuca 60-53, Alberto Magaró et Daniel Oroná 60-54.

Dans d’autres résultats :

Tobías « El Pitubll » Reyes (Ciudad Gálvez, SFe / 50 600 / 3-0-0, 2 KO) GKOT2 à Diego Perelló (Ballesteros, CBA / 50 200 / 0-2-0), vole 4 tours

Simón Agatti (Las Rosas, SFe / 62 600 / Débuts) GKO1 à Pedro « El Correntino » Ojeda (Corner, CTES / 61 700 / 2-1-0), super léger 4 tours