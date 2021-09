Juan Carrasco contre Anthony Pérez pour le titre IBF Latin Lightweight ce vendredi à Bell Ville, Córdoba / TyC Sports 23h

in

BELL VILLE, CORDOUE – OR PROMOTIONS a le plaisir d’annoncer une nouvelle production internationale, qui aura lieu le vendredi 3 septembre prochain au River Plate Bell Ville Library Club, Bell Ville, province de Córdoba, République Argentine, qui sera télévisée à partir de 23h00 (en direct) pour tout le territoire argentin et une grande partie de l’Amérique latine sur l’écran de TyC Sports, et en streaming à partir de 20h45 sur TyCSportsPlay.com, à travers le cycle par excellence : « Boxeo de Primera »

Dans le procès qui mène le festival, baptisé “FEU CONTRE LE FEU”, sera en jeu la ceinture latine de la Fédération Internationale de Boxe (FIB), catégorie légère, qui sera défendue pour la première fois par la capitale Mendoza, ancienne équipe nationale. et quatrième du classement argentin de la division, Juan “Titán” Carrasco (10-1-0, 6 KO), en l’occurrence contre le Salta basé à CABA et troisième de la liste nationale, Anthony “El Bandido” Pérez (9 -1-0 , 2 KO). Il est programmé à une distance de dix tours de 3×1.

Sans aucun doute, Carrasco-Pérez sera un duel attrayant comme peu d’autres, où les deux se caractérisent par leur style offensif et avec l’atténuation que les deux croiseront les gants au plus haut sommet de leur carrière.

Carrasco, 29 ans, a su faire partie de l’équipe argentine et a finalement rejoint les rangs de l’AIBA World Series Boxing, faisant partie des franchises Dolce & Gabanna Italia Thunder et Argentina Condors, en compétition avec le niveau semi-professionnel le plus remarquable au monde. .

Déjà en location (ça a commencé en octobre 2016), il enchaîne cinq victoires d’affilée, puis renonce à son invaincu en novembre 2017 avec le Rosario Miguel “Zurdo” Acosta (TKO 7), où il souffre d’un bris. pommette pour une tête mettant fin au troisième tour qui l’a conditionné pour tout le combat.

Cependant, l’élève actuel de Pablo Chacón a refait surface et a une nouvelle fois regagné du terrain avec cinq succès consécutifs qui ont fait de lui le chef régional de la FIB le 19 juin, lorsqu’il a largement et unanimement dépassé le Buenos Aires en difficulté Daniel Combi.

Pendant ce temps, Pérez, avec 24 ans, cherchera à être couronné dans son premier lancer avec un peu plus de trois ans de location. Celui né dans la ville de Salta d’Aguaray, a fait ses débuts en mai 2018 avec une victoire sur les cartes contre Guillermo Garnica.

Après avoir surmonté les trois obstacles suivants, en juillet 2019, il a connu le seul revers de sa carrière, tombant dans une décision majoritaire avec Gonzalo Romero de Mendoza, également élève de Chacón. Cependant, El Bandido a su accommoder sa carrière et a remporté cinq victoires consécutives, mettant en avant celles obtenues contre Daniel Combi (par KO en deux tours), Jesús Daneff et Facundo « Topo » Arce, dans le cadre de sa dernière présentation, enregistrée en août dernier. 8.

Dans le combat semi-fonds, a accepté six rounds chez les poids lourds moyens, le numéro deux au classement argentin et crédit de Mar del Plata, Ezequiel « El León » Acosta (24 ans / 7-0-0, 6 KO) , affrontera le puncheur José « El Indio » Yana (30 ans / 7-4-0, 7 KO) de Salta.

Dans le croisement principal complémentaire, en super coq à six ans, le retour de Las Talitas de Tucumán et de l’ancien partant latin et argentin, Diego “Profeta” Ruiz (27 ans / 21-3-0, 10 KO) prendra forme, qui se mesurera avec l’expérimenté salvadorien de la capitale, Miguel Ángel « Topo » Salazar (8-11-2, 2 KO).

En poids welters six, le local Diego « El Pibe de Oro » Ramello (25 ans / 4-1-0, 2 KO) se produira, qui combattra avec Buenos Aires de Pinamar, Matías Sami (36 ans / 6-8 -1 , 3 KO).

A six en super coq, le Tucuman de Las Talitas, ancienne sélection et l’un des espoirs vernaculaires les plus en vue, Rodrigo “C4” Ruiz (20 ans / 3-0-0, 3 KO), rencontrera le Buenos Aires de Arrecifes, Daniel Alberto Díaz (25 ans / 3-4-0).

En ouverture de la journée, à six en poids welters, il y aura un affrontement des citoyens de Buenos Aires et des patronymes entre le natif de Ranchos, Santiago « El Tren » Sànchez (31 ans / 7-2-0, 4 KO), et le crédit de Hurlingham, Marcelo « Rateka » Sánchez (28 ans / 5-2-3, 1 KO).