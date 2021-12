Juan Carrasco défend le poids léger IBF Latin contre Fernando Cancino ce samedi à Rosario

ROSARIO, SANTA FE – Un duel de Titans approche ce samedi 4 décembre au Microstadium Cruce Alberdi Subsede du Rosario Central Club, dans la belle ville de Rosario, où le Mendoza Juan « El Titán » Carrasco (60 900 / 11-1 – 0, 6 KO), risquera pour la deuxième fois le titre latin des poids légers de la Fédération Internationale de Boxe (IBF), en l’occurrence contre le dangereux Chaco, Fernando « Trapo » Cancino (61 000 / 10-8-1, 3 KO ). Le choc peut être apprécié à partir de 23h00 (en direct) pour tout le territoire argentin et une grande partie de l’Amérique latine sur l’écran de TyC Sports, et en streaming à partir de 21h30 sur TyCSportsPlay.com, à travers le cycle par excellence : « Boxeo de Primera », dans le cadre d’une nouvelle production internationale par OR Promotions.

Avec un style offensif marqué, Carrasco tentera de consolider son grand présent et de clôturer l’année de la meilleure des manières, dans ce qui sera sa quatrième présentation de l’année. L’ancien de l’équipe nationale, âgé de 29 ans et fort d’une solide expérience dans le WSB de l’AIBA (il faisait partie des franchises italiennes Dolce & Gabanna et Argentina Condors), vient de battre les combattants Daniel Combi (où il était consacré du sceptre latin) et Anthony « El Bandido » Pérez (première approbation).

Après un début de campagne qui l’a fait maltraiter et inactif à la suite de deux blessures considérables (fracture à la mâchoire et plus tard à la pommette), celui dirigé par Pablo Chacón s’est définitivement remis de la mauvaise boisson et il est aujourd’hui au maximum. de sa prestation. Si vous réussissez ce test, vous serez prêt pour le décollage international.

Cependant, le cuyano n’aura pas la tâche facile compte tenu de l’expérience et de l’intensité notoires que Cancino proposera. Le crédit incontestable de Las Breñas, 32 ans, se mesure aux meilleurs de l’avion local : Gustavo Lemos, Agustín Quintana, Miguel Acosta, Sergio Rosalez, Jonathan Eniz et l’Uruguayen Eduardo Abreu sont quelques-uns des noms avec lesquels il a dû composer. En fait, il a pu rendre compte de l’oriental par TKO5 en février 2018, bien qu’il soit ensuite tombé sur des points dans le match revanche et le bon.

Gardien gaucher, il alterne ses entraînements dans la ville de Brandsen à Buenos Aires dirigé par Oscar « Cañete » López, qui sera présent dans son coin. Cancino traîne deux victoires d’affilée après avoir dépassé Saúl Huenchul et Diego « el Matador » Cháves sur les cartes.

Les portes du stade ouvriront à 21h00, où vous pourrez également acheter des billets par la fenêtre.

caméjo

Rocha

Dans le match semi-fond, convenu de huit tours dans la division des super poids plume, un affrontement sera présenté qui promet d’être vibrant entre l’invaincu Santa Fe de San Lorenzo, Alexis « El Guerrero » Camejo (58 400 / 5-0-2 , 1 KO), le José C. Paz de Buenos Aires, Martín « El Negro » Rocha (57 900 / 6-8-0,1 KO), qui vient de prendre Ezequiel Palaversic invaincu.

Dans le duel complémentaire principal, six en poids welters, il y aura un croisement entre le seul vainqueur d’Agustín Quintana, Jorge « El Picante » Bermúdez (64.600 / 7-3-0, 3 KO), et Sanpedrino Miguel « Chucky » Correa ( 64 600 / 10-21-2, 4 KO), qui en 2021 a donné plusieurs cloches après avoir fait match nul avec Mauricio Pezzelato, battant Blas Caro aux points et éliminant José Acevedo.

Ils complètent :

Tobías « El Pitubll » Reyes (Ciudad Gálvez, SFe / 50 600 / 2-0-0, 1 KO) contre. Diego Perelló (Ballesteros, CBA / 50 200 / 0-1-0), a volé 4 tours

Simón Agatti (Las Rosas, SFe / 62 600 / Débuts) vs. Pedro “El Correntino” Ojeda (Villa Gob. Gálvez, Sfe / 61 700 / 2-0-0), super léger 4 tours