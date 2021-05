Juan Cole Nails Liz Cheney ⋆ .

J’adore DK, je viens ici tous les jours. Ce sera un journal très court, je coupe mon heure de coucher et j’écris BEAUCOUP plus lentement à 70 ans qu’à 25 ans, quand j’y gagnais ma vie.

J’adore DK, mais malheureusement il y a une partie de DK que j’aime le moins.

C’est que des écrivains totalement sérieux et profonds comme Tom Engelhardt (sp.?) Publient leurs analyses de non-fiction bien informées, et obtiennent comme 2 ou 3 recs, et un gars comme Juan Cole, qui est l’analyste le plus sérieux sur le Maroc. en Afghanistan, il parle plusieurs langues et y a vécu pendant des décennies et est un professeur honoré de l’État du Michigan, il n’est presque jamais mentionné.

Alors que les écrivains humoristiques et sarcastiques – que j’aime aussi, ils me font rire – obtiennent des centaines de récs. Pour moi, nous avons besoin d’articles très sérieux pour comprendre et étudier, et travailler sur ce que nous apprenons, afin de nous améliorer et d’obtenir de meilleurs résultats et d’éviter la marée rouge à venir tant attendue des élections au Congrès de 2022, supprimées par le vote. (ou quoi que ce soit d’autre qui, selon les pessimistes, bloquera totalement tout progrès pour toujours.)

Alors aujourd’hui, je vous demande, faites attention à Juan Cole car il a totalement cloué Liz Cheney.

Alors encore une fois, s’il vous plaît, faites aujourd’hui attention à Juan Cole parce qu’il a totalement cloué Liz Cheney (et pendant que vous êtes sur son site, consultez ses VINGT ANS de presque tous les jours en fournissant la meilleure analyse de tout ce qui concerne la politique étrangère et le milieu. Lié à l’histoire de l’Est. Il y avait plusieurs articles énormes autour de la fête du Travail 20 qui ont vraiment ancré dans toutes les erreurs de la politique étrangère de Trump, désolé de ne pas les avoir mis en favori moi-même.)

Le lien vers le grand site de Juan est ici. Son analyse est que Dick Cheney est le créateur original de la politique autoritaire Big Lie dans l’histoire américaine, avec son travail de gestion d’un magasin de politique étrangère distinct qui a couru des mensonges sur Saddam Hussein et «Weapons of Mass Destruction» en 2002, mensonges auxquels le Le Département d’État et la CIA qui connaissaient la vérité, mais les médias l’ont achetée et Bush II l’a poussée à travers et a obtenu sa guerre avec les mêmes manipulations autoritaires que Trump (et tous les dictateurs) ont utilisées et que la guerre actuelle du GQP contre Liz est que «les poulets rentrent à la maison se percher. Juan comprend des détails sur la façon dont cet épisode l’a personnellement affecté, vous allez l’adorer.

J’ai un site qui essaie de se lancer dans une analyse historico-scientifique sérieuse, c’est 55000 mots de non-fiction, une bonne quantité d’autobiographie et le meilleur de mes travaux publiés, et ma tentative de comprendre ce que font les humains et pourquoi ils le font. . Cela fait dix ans, a obtenu des millions de visites avant que Google ne modifie l’algorithme, et exécute actuellement 200 visiteurs par jour faisant 3 à 6 visites ou plus chacune, la Chine et Singapour fournissent actuellement 40% de mon trafic avec les États-Unis, 40 autres. %. J’essaie de me plonger dans l’analyse historique et philosophique, tout est original et je ne passe pas de temps (à part le seul gros article où je découvre où réside la morale chez les êtres humains) à m’inquiéter des arguments des philosophes morts. Si vous aimez une lecture différente, jetez-y un œil.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!