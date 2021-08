Juan de Dios Pantoja apparaît dans une vidéo se moquant de Kenya Os

Juan de Dios Pantoja apparaît sur une vidéo se moquant de Kenya Os | Instagram

Comment tu te souviens Juan de Dios Pantoja, Kenya Os et Kimberly Loaïza il y a quelque temps, ils faisaient partie de l’équipe Jukilop et ils ont collaboré ensemble, précisément à partir de ces moments-là, une vidéo a récemment fuité où l’artiste musical s’est moqué de l’interprète de “Votre pire cauchemar”.

Il semble que ceux en charge de poursuivre le conflit entre ces célébrités soient leur propre pandom : les keninis, les pantojitas et les cuties, chacun d’entre eux défendant bec et ongles son influenceur et créateur de contenu préféré.

Dans Es Neta et sa chaîne officielle Instagram, une vidéo a récemment été partagée, où ils déclarent dans son titre : Une vidéo de Juan de Dios maltraitant Kenya Devant Kimberly Loaiza, c’est à partir de la minute 7h50 où vous pouvez commencer à regarder la vidéo avec l’actualité principale, le chauffeur l’appelle “La note chaude”, nous la partagerons tout de suite avec vous.

Dans la vidéo apparaissent les trois personnages, qui enregistrait JD Pantoja présentant les deux filles, Kim Loaiza était dans la salle à manger, assise à un bout de la table, quant à Kenini elle était assise sur un banc mais un peu en retrait des deux.

Ce que laisse entendre l’animateur, c’est que selon les internautes et peut-être Juan de Dios lui-même a commencé à faire des comparaisons avec les deux filles, les premières rumeurs étaient que le Kenya voulait toujours copier les looks de l’interprète de “Ne sois pas jaloux“.

Pantoja enregistrait un vidéo mentionnant qu’ils se préparaient déjà à enregistrer une nouvelle vidéo pour leur chaîne probablement, il apparaît au premier plan se présentant puis aux deux filles mais il ne le fait pas, d’abord il braque la caméra vers Kimberly et dit “ici nous trouvons le … “, et il la désigne avec son bras et son index, mais ne mentionne rien et continue de dire “a la” et de tenir la note en se tournant un peu et en arrivant vers Kenia Os et en disant “La plus grande mignonne, elle est la plus grande la mignonne”.

La seule réaction de Kenini a été de sourire, mais on pouvait voir qu’elle était un peu mal à l’aise à cause du commentaire que son partenaire avait fait, ce que Juan de Dios a fait était de rire à toutes les blagues, comme il le fait habituellement aujourd’hui.

La vidéo d’Es Neta est sur le point d’atteindre 70 000 reproductions et compte également 379 commentaires à ce jour, comme de coutume, certains internautes défendent Juan de Dios et d’autres défendent Kenia Os, le public est toujours un peu divisé, ce qui fait qu’il y a plus de conflits entre le fandom.

L’un des internautes qui a commenté la vidéo YouTube a mentionné que cela devait être assez laid qu’ils comparaient continuellement le Kenya avec Kim Loaiza, cependant, il a ajouté que dans plusieurs États de la république, c’était quelque chose d’assez courant car de nombreuses jeunes filles se ressemblaient. dans son apparence physique.

D’autres internautes ont commenté que pendant des années, ils ont observé que Juan de Dios lui-même, lorsqu’il apparaît en vidéo avec ses amis, a toujours tendance à ne pas les laisser parler et se moquer d’eux, cela a non seulement été observé par une mais plusieurs personnes et ils sont d’accord sur la même chose.

Le chanteur et interprète de “Santa Paloma“Il essaie toujours de se défendre, cependant récemment les critiques de sa personne et de ses actions sont devenues de plus en plus évidentes, bien qu’il se défende généralement contre toutes les accusations qui lui sont faites, probablement à l’avenir celles-ci pourraient le dépasser, malgré tout toujours Il parvient à prendre de l’avance en compagnie de sa femme, sa famille et ses amis qui aussi le défendent et réagissent.