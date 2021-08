Juan de Dios Pantoja attaque à nouveau contre Kenia Os ; Ils demandent de l’annuler – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Juan de Dios Pantoja, un youtubeur mexicain qui s’est fait connaître pour ses nombreuses polémiques et pour être le mari de Kimberly Loaiza, est redevenu une tendance sur les réseaux sociaux, en s’en prenant à nouveau à Kenia Os, l’influenceur de la qui aurait menacé de télécharger du contenu intime et qui a vu sa chaîne YouTube supprimée. Qu’est-il arrivé à Juan de Dios Pantoja et Kenia Os ? L’influenceur a assuré que Kenia Os s’accroche à la renommée qu’il a avec sa femme Kimberly Loaiza et a exprimé que Zorrito Youtubero est son bras droit. On vous raconte ce qui s’est passé et les critiques qu’il a reçues sur les réseaux sociaux.

C’est sur YouTube -depuis la chaîne de son ami Super Trucha- que Juan de Dios Pantoja a lancé une nouvelle vidéo dans laquelle il a assuré que Kenia Os est derrière le créateur de contenu Zorrito Youtubero, qui se caractérise par des critiques des influenceurs -parmi eux à Juan de Dios et Kimberley Loaiza–, car soi-disant elle soutient tout ce qu’il partage sur ses réseaux sociaux.

Il a également assuré que le Kenya a attaqué Kimberly Loaiza à plusieurs reprises et que contrairement à tous les membres de son équipe, il n’y a qu’avec elle qu’il a eu des problèmes. En ce sens, elle a précisé qu’elle avait décidé de quitter son groupe de manière “injuste”.

Informations du millénaire