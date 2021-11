Juan de Dios Pantoja, fier papa montre sa fille Kima dans des vidéos

Juan de Dios Pantoja exhibe Kima en prenant une collation | Instagram

fille aînée de Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja, Kima Sofía Pantoja Loaiza est devenue un personnage des réseaux sociaux, lorsque son père, fier de sa petite fille, partage son contenu sur les réseaux, cela devient immédiatement une tendance.

Ce n’est un secret pour personne que la petite fille Kima être une mini célébrité, ceci grâce à la renommée de ses parents à succès, qui sont deux célébrités importantes sur Internet.

À partir du moment où ses followers, plus connus sous le nom de Linduritas et Pantojitas, ont appris la grossesse de Kim Loaiza, l’excitation de rencontrer l’adorable petite Kima a immédiatement augmenté.

Comme tout papa fier Juan de Dios Pantoja Il profite de toutes les occasions pour exhiber sa fille, ce qu’un autre père ferait, à la différence que Kima est vue par des millions de personnes une fois qu’une publication est lancée dans laquelle elle apparaît et il en va de même avec Juanito Pantoja Loaiza, son petit frère.

Dans ces tendres vidéos, la fillette de deux ans apparaît comme la protagoniste, dans la première, son père, l’artiste musical, dit bonjour et envoie des bénédictions, ce que l’adorable fille répète bien sûr avec sa tendre voix.

Dans les vidéos suivantes, nous pouvons voir la petite fille changée et peignée, portant son chinois caractéristique qui la plupart du temps finit par être deux queues.

La chose drôle à propos de ces vidéos est que Kimita, comme sa mère La Lindura Mayor l’appelle également, prenait une collation, dans l’une de ses vidéos où tout le monde apparaissait en famille, JD Pantoja a mentionné que dès son plus jeune âge, sa fille suivait un régime avec un nutritionniste.

Dire régime, ce n’est pas forcément perdre du poids, c’est plutôt apprendre à manger et si vous avez observé la petite fille en continu, on la voit ne manger que des choses saines, même si ses parents lui donnent des sucreries cela a tendance à être un peu sporadique.

Dans son réfrigérateur, Kima mangeait des morceaux de tomates coupées en quartiers, ainsi que de l’oignon coupé en julienne, curieusement Juan de Dios était aussi un peu surpris que sa petite fille aime l’oignon blanc cru.

Sans aucun doute, Kima a développé un goût pour les aliments sains et naturels, c’est quelque chose qui fait partie de son développement et de sa croissance en tant qu’enfant en bonne santé, ce qui était sûrement le but de ses parents depuis le début.