Juan de Dios Pantoja montre Kima et Juanito sur une photo

Juan de Dios Pantoja touche les réseaux sociaux avec ses enfants

A travers l’une des photos les plus tendres du célèbre youtuber et mari de Kimberly Loaïza connu sous le nom de maire de La Lindura Juan de Dios Pantoja se vantait auprès de ses enfants Kima et Juanito, précisément à la demande de leurs pantojitas.

A chaque occasion qui se présente à l’interprète de « Recuerdo » et « Katunga » de se montrer Photos Il profite aussitôt de ses enfants et même de sa femme, démontrant ainsi le grand amour qu’il éprouve pour sa famille.

Pour Juan de Dios Pantoja La meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie, ce sont ses enfants, ce n’est pas un secret puisqu’il l’a partagé lui-même dans ses vidéos.

Même lorsqu’il a défié sa femme de répondre aux questions posées par ses fans, leur réponse a toujours été de choisir leurs enfants plutôt que quiconque, y compris eux-mêmes en tant que couple.

Juan de Dios Pantoja, Kim et Juanito pantoja Loaiza | Instagram juandediospantoja

Dans cette image, l’artiste musical partageait quelques photos que ses fans ou petits pantojitas comme leur dit affectueusement Juan de Dios, ont décidé de les choyer, parce que quelqu’un lui a demandé « Une photo de quelque chose de très spécial » qui pour lui est définitivement ses enfants, cela ne fait même pas de doute.

Il y avait deux photos que l’homme d’affaires et ancien participant de « Así Se Baila » a partagé avec Kim Loaiza, il apparaît dans la première avec ses deux enfants, un sur chaque bras, sans aucun doute c’est l’une des nombreuses photos émouvantes qu’il a partagé de ses petits depuis qu’ils sont venus dans ce monde.

Dans la deuxième image qu’il a d’ailleurs partagée dans ses stories Instagram, on lui avait demandé une photo de Juanito Pantoja Loaiza, il voulait le voir endormi et il est plus qu’évident que le petit a l’air extrêmement adorable.

Juan de Dios Pantoja en tant qu’influenceur

Étant un influenceur célèbre, Juan de Dios, comme d’autres personnalités d’Internet, est adoré par des millions, mais à certaines occasions, il est détesté par un petit segment qui ne peut pas l’intimider, il semble même qu’ils le motivent à réaliser plus de projets.

Aujourd’hui JD Pantoja également interprète de « Otra Noche » compte plus de 21 millions de followers sur son compte Instagram officiel, il suit pour sa part 2 914 comptes et quant à ses publications à ce jour il en compte 949 au total.

Concernant ses histoires, il n’y a aucune estimation des publications qu’il a partagées, bien que le youtubeur, chanteur, influenceur et homme d’affaires partage généralement quelque chose de nouveau au quotidien sur certaines activités et même sur sa famille.