Juan de Dios Pantoja publie des vidéos tendres aux côtés de Kima

Juan de Dios Pantoja, partage de tendres moments avec Kima

La famille Pantoja Loaiza est l’une des plus connues de tout le Mexique, notamment parce que Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaïza Ce sont deux influenceurs importants sur les réseaux sociaux, récemment JD a montré de tendres vidéos à côté de sa fille Kima.

Comme vous le savez bien, la petite Kima, qui n’a que deux ans, est la fille aînée du mariage, et qui a gagné l’affection à la fois des mignons et des petits pantojitas, ceci grâce au fait qu’ils adorent leurs parents, les la même affection était projetée sur la petite fille et son frère Juanito.

Étant la fille aînée de Kimberly et Juan de Dios, il fut un temps où elle seule était la protagoniste des vidéos les plus tendres que ses parents ont téléchargées sur les réseaux et YouTube, plus tard elle a dû partager le mérite avec son jeune frère.

Par certaines occasions Juan de Dios Pantoja Il soutient sa femme afin qu’elle ne se décharge pas de tout le fardeau de s’occuper de leurs deux enfants en même temps, car lui et elle ont de nombreux occupations et activités.

Juan de Dios Pantoja, partage de tendres moments avec Kima

Malgré le fait que les interprètes de « Bye bye » soient constamment occupés, ils prennent toujours le temps de s’occuper de leurs petits, c’est apparemment l’une des raisons pour lesquelles le couple a décidé de ne pas revenir au programme « Así se baila » .

Juan de Dios a partagé quelques vidéos dans ses histoires où il apparaît avec Kima sur un pull, dans la première vidéo, nous voyons Kima sauter avec l’une de ses multiples poupées, la voir est toujours la plus tendre.

Dans les vidéos suivantes, nous voyons Kima donner à son père des baisers très affectueux Juan de Dios PantojaC’est parce qu’auparavant, la petite fille s’était disputée avec l’un des cousins ​​de son père, parce qu’il lui avait dit que son père était le sien.

Nous avons vu cette situation à plus d’une occasion, car pour Kima, sa mère et son père et certaines personnes qui vivent avec eux ne sont que les siens, même quand elle était plus jeune, elle était jalouse de ses propres parents avec eux-mêmes.

La petite Kima Sofía Pantoja Loaiza a beaucoup grandi au cours de ces deux années, et surtout elle a montré qu’elle est une fille très intelligente dont ses parents sont les plus fiers, qu’ils présument à chaque occasion comme n’importe quel autre parent le ferait. .