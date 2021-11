11/11/2021 à 13:24 CET

Juan Double, est littéralement défini comme : « un crétin, vide à l’intérieur, qui aime aller de montagne en montagne, sachant et découvrant tout ce que vous pouvez, après avoir traversé de nombreux processus traumatisants, pour prévenir le cancer & rdquor ;.

En outre, Juan souffre de polypose familiale multiple, un syndrome génétique qui provoque le développement du cancer avec une probabilité de 98%. C’est pourquoi, lorsqu’il est décrit comme « vide à l’intérieur & rdquor ; C’est parce que pour éviter l’éventuel cancer qu’il pourrait avoir, on lui a retiré son côlon et son rectum à 19 ans et il a failli mourir dans la même chirurgie, au bloc opératoire. Plus tard, à l’âge de 26 ans, ils ont dû lui retirer le ventre et il a failli mourir en postopératoire, mais pas seulement. Puis la vésicule biliaire. Maintenant, à 36 ans, il n’arrête pas de faire du sport, bien qu’avec des contrôles continus de sa maladie chronique.

Merrell a de nombreuses valeurs communes avec Juan, telles que l’amour de la nature, le souci de l’environnement et une passion pour la montagne et le sport. Mais Juan Dual était un « freaky & rdquor ;, comme il le dit, qui ne faisait pratiquement pas de sport. Dès votre première opération, après des études d’infirmière, elle ne s’est pas occupée d’elle-même et est devenue en surpoids. Des années plus tard, lors de l’opération d’extraction de l’estomac, il pèse près de la moitié. Bien qu’il n’ait pas la force de courir, vu que courir apportait sérénité, tranquillité avec soi, bonne condition physique et le retournant, il récupéra ses pantoufles et sortit se promener. Il est arrivé fatigué, mais il voulait manger, dont il ne se souvenait plus de quoi il s’agissait, car en raison de l’opération de l’estomac, il n’avait pas faim et a dû se forcer à manger.

Cela lui fit penser que c’était peut-être une solution pour aussi manger à nouveau normalement. Il est sorti pour marcher plus, un autre jour pour faire du jogging et n’est venu rien pour courir 50 km par semaine, regagner de la masse musculaire, prendre du poids et manger plus et mieux.

La course à pied lui a donné une stabilité mentale et émotionnelle, en plus de bien manger et de reprendre du poids. Il s’est alors mis à courir dans la montagne et à voir de nouveaux paysages, des lacs, une nature, allant à chaque fois vers des endroits plus éloignés. Cela l’a fait « accrocher & rdquor; au trail, puisque le corps réagit de mieux en mieux, jusqu’à pouvoir faire une course.

Juan est également décrit comme un passionné de voyages, il mélange donc la vie, les voyages et les sports. Tout ce qu’il vit est déjà un prix pour lui.

Juan, comme Merrell, est attaché à l’environnement et c’est pourquoi il se déplace souvent à vélo de son domicile à la destination où se déroule la course. Juan continuera à courir en tant qu’athlète Merrell dans différentes courses internationales, comme cette année