Juan Francisco continue de grimper dans le leadership des RH en séries éliminatoires

Le cogneur gaucher de la Géants du Cibao, Jean-François, a débuté par un coup de circuit lors de sa première apparition le jour de l’ouverture de la Tournoi à la ronde de la Ligue d’hiver dominicaine 2021-22, grimpant en tête de tous les temps en séries éliminatoires.

Francisco a frappé ce qui était son 32e home run en séries éliminatoires (dans toutes les phases), étant le troisième plus grand dans ces circonstances, et étant dominé par Tony Batista (33) et Miguel Tejada en tant que leader des home run en séries éliminatoires à vie (36). ).

Comme s’il avait eu sa carrière RBI n ° 107 en séries éliminatoires de LIDOM, où il n’est dépassé que par Tony Batista (151), Luis Polonia (170) et Miguel Tejada à nouveau en tant que leader à vie (170 RBI).

Juan Francisco est déjà le leader des home run de la série régulière (avec 81), comme dans toutes les phases combinées avec 113 combinaisons arrière.