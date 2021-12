Juan Gabriel et Vicente Fernández ne pouvaient pas se voir pour 1 raison | .

Même si lui célèbre Charro de Huentitan, Vicente Fernández, a toujours été très hermétique en ce qui concerne sa vie privée, après avoir perdu la vie, les informations ont commencé à émerger immédiatement, les médias et ses fans ont téléchargé et recherché des données intéressantes à son sujet.

C’est comme ça qu’ils ont trouvé ça hostilité qu’ils ne savaient pas grand-chose, avec Juan GabrielC’est vrai, parmi ces grands représentants de la musique mexicaine, il y avait une raison très importante pour laquelle ils ne pouvaient pas se voir, quelque chose qui s’est passé entre eux qui les a marqués.

Je savais qu’entre eux il y avait un mauvaise relationCependant, beaucoup espéraient que ce ne serait pas le cas car ils étaient deux des meilleurs chanteurs de leur pays, on s’attendait à ce qu’au moins pour cette raison ils puissent collaborer ou se voir à certaines occasions lors d’événements.

Cependant, c’est Vicente Fernández qui a révélé dans une interview à Pati chapoy la raison de cette rivalité qui est désormais découverte et qui a suscité beaucoup de curiosité chez les internautes qui ne la connaissaient pas.

C’était quand Chente avoué: « Ils m’ont demandé tu n’aimes pas Juan Gabriel et je ne sais pas, j’ai l’impression que ce n’est pas moi si je mens et je lui ai dit que je ne sais pas mentir, si je ne l’aime pas, mais je ne suis pas un saint de son dévouement non plus. Nous sommes quittes ».



Vicente Fernández a avoué la situation pour laquelle il ne pouvait pas voir Juan Gabriel.

Tout s’est passé lors d’une visite de Juan Gabriel au ranch de Vicente Fernández, où le chanteur a répondu à la femme du charro, María del Refugio Abarca, une raison suffisante pour que les hôtes ressentent ce moment très désagréable.

Une fois que je l’ai invité à la maison, il est végétarien et cela m’a beaucoup dérangé car un ami japonais l’a amené pour que je puisse lui faire un repas qu’il puisse manger, nous ne nous étions jamais traités, a déclaré Chente.

Mais ce qu’il n’a pas du tout aimé, c’est quand ils l’ont interrogé sur ses croyances, ma femme lui a demandé s’il croyait en Dieu et il a répondu : « Oh güerita, je crois en moi et seulement en moi », c’est là que tout s’est terminé et nous dû le licencier.

Ce serait donc grâce à cette conversation à l’issue si malheureuse, la principale raison pour laquelle Vicente Fernández et Juan Gabriel ne pouvaient plus se voir de la même manière, une situation qui n’était pas du tout du goût de Chente.