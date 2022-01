Juan Gabriel, fortune millionnaire laissée par Divo de Juárez

1/3

Juan Gabriel était connu sous le nom d’El Divo de Juárez | .

Juan Gabriel était un auteur-compositeur-interprète mexicain renommé | .

Alberto Aguilera Valadez était son nom complet | .

Avec l’une des carrières les plus longues et les plus prolifiques au Mexique, Alberto Aguilera Valadez, connu internationalement sous le nom de Juan Gabriel, a perdu la vie le 28 août 2016, vous aimerez sûrement en savoir un peu plus sur le fortune millionnaire qu’il est parti Divon de Juárez.

Le célèbre interprète de « Así Fue » a commencé sa carrière en 1971 et bien qu’au début ce n’était pas ce à quoi il s’attendait une fois qu’il a commencé à avoir de la popularité, il n’a pas cessé de l’avoir, même à ce jour, il reste dans les mémoires comme l’un des grands interprètes de la musique entre ballades, mariachis, pop latine, boléro et rancheras.

Tout au long de sa carrière, qui a duré environ 45 ans, il a réussi à vendre 150 millions de disques, en plus d’avoir vendu plus de 30 millions de disques aux côtés de la chanteuse espagnole Rocío Durcal avec qui il compte également plusieurs tubes.

Avec ces ventes, il a réussi à devenir l’un des artistes avec le plus grand nombre de ventes de disques, il ne fait aucun doute que Juan Gabriel c’était une célébrité.

Cette somme énorme a sûrement donné du fruit à une vie pratiquement parfaite, pleine de luxes et d’avantages, et qui a sûrement augmenté à chacun des concerts que l’auteur-compositeur-interprète a donné, c’est pourquoi le doute sur sa fortune en affligerait plusieurs.

Juan Gabriel était bien aimé et reconnu pour ses mélodies | .

Il s’agissait justement d’un portail spécialisé dans la réalisation de quelques calculs sur les entrées de millionnaires que l’interprète de « Abrazame Muy Fuerte » a eu tout au long de sa carrière, celui-ci se nomme Celebrityworth qui a déclaré que sa fortune atteignait 30 millions de dollars.

Ce chiffre est ce qu’ils ont calculé quand Juan Gabriel Il a perdu la vie, qui en pesos mexicains représenterait près de 615 millions de pesos, évidemment d’autres médias comme Forbes ont fait d’autres calculs, le célèbre magazine publié en 2015 avait eu des gains de 11 millions de dollars.

Avec ce chiffre, le magazine le positionne à la 18e place parmi les artistes les plus riches du monde, chiffre qui a sûrement encore augmenté à partir du moment où il a perdu la vie, comme le nombre de reproductions dans ses chansons.

le chanteuse a commencé sa carrière en 1971 et un an plus tard, sa popularité a commencé à décoller et à monter comme de l’écume, grâce au single « No Tengo Dinero », un single qui a atteint la position de numéro un au Mexique.

La musique de Divo de Juárez a fait le tour du monde et certains de ses singles ont été traduits dans d’autres langues, étant une star internationale et surtout aimée des Mexicains.

Qui précisément à certaines occasions ont comparé certains looks de Harry Styles avec ceux de Juan Gabriel et qui coïncident en fait dans certains détails.