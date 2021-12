Juan Hinostroza a perdu en France face à Georges Ory

Le boxeur madrilène Juan Hinostroza (10-10-2, 5 KO) a perdu hier soir à la Salle Jean Bouin à Angers, en France, contre l’ancien champion d’Europe des poids coq Georges Ory (14-3-1, 1 KO). L’enjeu était un titre WBA intermédiaire super poids mouche.

La défaite est intervenue à l’unanimité des juges (97-93 les trois cartons), un Français, un Belge et un Italien. Sept tours pour les Français et trois pour les Espagnols.

Le combat de pression d’Hinostroza avec un Français plus technique essayant de faire le tour avec plus de précision. Dans l’équipe espagnole, ils pensent que le combat a été égal mais ils ont mérité la victoire.

Nous devrons attendre et voir si l’UER maintient Hinostroza comme candidat officiel au titre européen des poids mouches et il y aura une revanche entre Ángel Moreno et Hinostroza lui-même.