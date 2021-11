Juan Infante a frappé son premier home run LVBP avec Magallanes

Le jardinier du Navigateurs du Magellan, Juan Infante, il a frappé son premier coup de circuit c’est de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), montrant qu’il doit avoir du temps de jeu avec le neuvième de la ville de Valence.

Grâce au match Navegantes del Magallanes contre Águilas del Zulia, Juan Infante a fait ses débuts en tant que coureur à domicile cette saison LVBP et a fait progresser son équipe avec un superbe home run, qui n’était que son deuxième home run dans cette ligue.

Home Run

C’est le tablazo de Juan Infante qui a placé l’échiquier 4-1 en tête du 7e à Maracaibo. pic.twitter.com/iHjkU1Fjc9 – Fans de Magallanes (@fansmagallanes) 7 novembre 2021

La septième manche se jouait et le jeune voltigeur de Magallanes a disparu aux Eagles à travers le champ gauche de Luis Aparicio « El Grande » et a marqué le score de 4-1, montrant qu’avec des coups comme celui-ci, des opportunités sont gagnées dans le LVBP , qui sans un doute ce joueur voudra avec cette équipe.

MVP en été

Il est bon de se rappeler que Juan Infante vient d’être le « Producteur de l’année et » MVP « dans la première édition de la Major League of Professional Baseball, un tournoi de baseball d’été au Venezuela, où il a laissé de bons sentiments et a montré qu’il est pour les grandes choses, étant cet homer avec la preuve Navegantes del Magallanes.