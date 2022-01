Juan José Origel, ancien chauffeur de Hoy hospitalisé aux urgences | Instagram

L’état de santé de l’ancien animateur de l’émission Hoy, Juan José Origel n’est pas au mieux ! C’est ainsi que Dael Quiroz d’Arguende TV allait le faire savoir via ladite chaîne YouTube en révélant que l’animateur de télévision avait été hospitalisé d’urgence. .

Selon le journaliste connu sous le nom d’El Arguenderito, Pepillo Origel aurait été vu entrer en fauteuil roulant dans un hôpital réputé du nord du CDMX, ceci en raison d’un grave manque de contrôle de sa tension artérielle et d’une crise d’anxiété.

Quiroz assure que l’altération de la santé des Juan José Origel Cela pourrait être sérieusement lié au départ non pas d’un, mais de trois proches en seulement une semaine, ce qui a apparemment pris le célèbre homme par surprise.

Le journaliste a indiqué que le chauffeur de Con Permiso et quiconque faisait partie de Hoy par le passé a perdu deux oncles et un neveu la semaine dernière et qu’il a même partagé son énorme regret sur les réseaux sociaux et ses condoléances à sa famille.

Apparemment, ce seraient ces nouvelles fortes qui ont altéré les nerfs et la pression du présentateur de télévision bien-aimé et finiraient par l’envoyer à l’hôpital. Pendant ce temps, ses abonnés regardent les réseaux sociaux pour en savoir plus sur ce qui est arrivé à la santé du présentateur. .

Il y a quelques jours, Juan José Origel a été vu en train de profiter de la santé sur les réseaux sociaux et à la télévision, alors cette nouvelle en surprend beaucoup ; Il n’y a pas si longtemps, il montrait même sur Instagram comment ils lui appliquaient un traitement au botox sur le visage pour réduire ses rides d’expression.

Dans les images, vous pouviez voir que bien que ce ne soit pas la première fois qu’il subissait ce traitement, Pepillo Origel était assez nerveux et qu’il appuyait sur une balle anti-stress qu’il avait dans la main à chaque application.

Les followers ne sont pas restés silencieux en assurant que le célèbre ne devrait pas abuser de ce type de traitement puisqu’il finirait comme Lyn May et qu’à une occasion il aurait été comparé à Irma Serrano.

Il y a quelques semaines, qui passait aussi un mauvais moment et passait un bon moment à l’hôpital était le compagnon de Juan José Origel, Martha Figueroa, qui est apparemment entrée pour retirer une manche qui aurait été mise pour perdre du poids et apparemment les médecins ont trouvé beaucoup de problèmes graves dans ses intestins.