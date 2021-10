Juan José Origel avoue qu’il ne reviendra pas au programme Hoy | Instagram

Que s’est-il passé dans le programme Hoy qui ne veut pas revenir? Juan José Origel Il a été direct sur les réseaux sociaux et a révélé qu’il ne reviendrait plus dans la star du matin de Televisa, serait-ce à cause d’Andrea Legarreta et Galilea Montijo ?

Pepillo Origel Il a surpris avec cette révélation sur sa chaîne YouTube officielle juste après avoir été vu à l’émission de l’émission Televisa, mais il n’a pas gardé le silence et le présentateur de télévision a révélé pourquoi il ne reviendrait pas à Aujourd’hui.

Tout d’abord, le célèbre journaliste a remercié pour l’espace et l’invitation ; mais plus tard, les “mais” sont arrivés, assurant qu’il ne ferait plus partie du programme Hoy à l’avenir et qu’il n’y serait pas le lendemain.

Je tiens à remercier tout le monde de Hoy parce qu’ils se sont bien comportés. Et je ne vais plus y aller, je vais vous le dire car demain matin j’enregistrerai l’émission de vendredi ‘Compermiso’. Ils m’ont également invité parce qu’El Negro, Paul et Lambda n’étaient pas là, a expliqué Origel.

Según quien fuera líder de La Oreja, el motivo por el que ya no regresará a la competencia directa de Venga La Alegría, no son los conductores, la productora, nisiquiera el formato del programa, sino algo que es realmente parte de la escencia de Hoy : l’horaire.

Pepillo Origel a partagé que tout était très agréable, que tout était très agréable et bien qu’il ait fait partie des animateurs de l’émission de télévision il y a des années, il ne le serait plus, car il devrait se lever très tôt.

Le célèbre de 74 ans a partagé que pour assister au programme, il devait se lever tôt et que pour son âge, ce n’était pas quelque chose de très facile à faire, indiquant qu’il travaillait déjà depuis de nombreuses années et qu’il était temps pour lui de profiter lui-même.

Je les ai remerciés, ils ont déjà beaucoup de monde. Je lui ai dit au revoir et tout allait bien, la divine Galilée, Andrea aussi, tout le monde. J’ai du mal à me lever, j’ai déjà travaillé pendant de nombreuses années.

L’arrivée de Juan José origel au programme a surpris beaucoup, mais ils ont ensuite compris la situation lorsqu’ils ont vu l’absence du bien-aimé Raúl Araiza, ont commencé à spéculer sur si El Negrito partirait le matin pour faire de la place au journaliste.

Au milieu des rumeurs, les images du conducteur avec le plus de temps dans le Programme d’aujourd’hui du Pérou, alors que Raúl Araiza profite de vacances bien méritées avec sa fille Camila Araiza.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, les fans de l’acteur étaient assez inquiets puisque lui et sa fille ont partagé des images dans lesquelles il était connecté à l’oxygène, ses fans craignant pour Covid-19. Heureusement, tout semble indiquer qu’El Negro n’est pas malade, mais qu’il a eu une éventuelle affectation due à la hauteur de l’endroit qu’il visite en Amérique du Sud.

Au milieu des rires, Camila a dit à son père qu’elle ne peut rien prendre, tandis que Raúl a révélé que l’oxygène est offert à tous les visiteurs et pour une raison, c’est pourquoi plus d’un arrive en mauvais état à cet endroit.