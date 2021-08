Juan José Origel comparé à La Tigresa, ne se taisait pas !

in

Le journaliste de divertissement controversé Juan José Origel n’a pas pu rester silencieux face aux critiques sur son apparence et a décidé de faire une vidéo pour YouTube dans laquelle il a donné des réponses à tous ceux qui ont parlé de son apparence.

L’ancien animateur de l’émission Hoy est apparu sur la star du matin de Televisa la semaine dernière, où les téléspectateurs ont assuré qu’il avait radicalement changé d’apparence et qu’il était même passé du botox.

Juan José Origel, fatigué des dimes et diretes, qui incluaient ressemblaient à des étoiles comme Irma Serrano ou Lynn May, a décidé d’affronter ces personnes dans la vidéo dans laquelle il est visiblement bouleversé.

Le chauffeur de Con Permiso s’est adressé en général, mais aussi particulièrement à quelqu’un qui, selon lui, ressemblait à La Tigresa. Le spécialiste du divertissement a demandé du respect pour l’actrice et a également indiqué qu’il n’avait subi qu’une intervention chirurgicale.

Pepillo Origel a souligné qu’il avait lui-même partagé le moment où l’opération avait été effectuée et qu’aucune autre n’avait été effectuée; en plus de souligner que si vous voulez faire autre chose, vous n’avez aucune obligation d’en faire la publicité et cela ne devrait pas intéresser les autres.

L’homme célèbre a été décisif en indiquant que ceux qui n’aiment pas le voir à cause de son apparence feraient mieux d’éviter les programmes auxquels il participe ou collabore et que de cette manière, les conflits prendraient fin.

Ce n’est pas la première fois que le partenaire de Martha Figueroa est en polémique ces derniers mois. Juan José Origel est devenu une tendance et un sujet populaire sur les réseaux sociaux après avoir partagé qu’il avait reçu le premier vaccin Covid-19 aux États-Unis, quelque chose pour lequel il a été durement critiqué.