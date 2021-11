Juan Lagares a fait des débuts de rêve avec les Águilas Cibaeñas

Le jardinier Juan Lagares ne pouvait pas faire de meilleurs débuts dans le LIDOM 2021, à la fois individuel et collectif pour Aguilas Cibaeñas.

Lagares a commencé la saison d’hiver 2021-22 en montrant que les MVP de la série finale et de la série des Caraïbes n’avaient pas de chance, et que jouer une saison entière dans les ligues majeures après près de deux saisons hors de la MLB ne l’est pas non plus.

Lors du match du samedi 20 novembre 2021 entre Águilas Cibaeñas et Gigantes del Cibao, Lagares a frappé lors de son premier quart de la nuit, cependant, dans le deuxième quart, il a conduit dans la quatrième carrière de l’équipe avec son premier simple et en le troisième a répété la dose.

Et comme si cela ne suffisait pas, dans la quatrième manche, il a effacé les bases avec un triple RBI pour mener les champions nationaux et caribéens 14 points 0-0.

Au final, il était 3-en-4-3 avec 5 points produits, 2 coups sûrs, 1 triple et un retrait au bâton. Il a été retiré de l’alignement, ce n’est que son premier match et le tableau de bord était trop ouvert pour le laisser sur le terrain, des remplaçants sont entrés.

J’ai arraché l’enfant de Constanza ! Remorqueur simple pour @juanlagares2.#EquipoGrande pic.twitter.com/aepeE7vjDh – Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) 20 novembre 2021

Un autre remorqué pour #LaPatana.#EquipoGrande | @ juanlagares2 pic.twitter.com/9CIdYXC9BU – Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) 20 novembre 2021

Débuts, pas de problème ! Triple de #LaPatana avec les bases chargées. Atteint cinq points produits dans le jeu. # EquipoGrande | @ juanlagares2 pic.twitter.com/PxH7IdPDJG – Águilas Cibaeñas (@aguilascibaenas) 21 novembre 2021

Les Águilas Cibaeñas ont remporté la victoire en marquant 18 points sur 16 coups sûrs sans aucune erreur commise, tandis que les Giants ont marqué 3 points, 7 coups sûrs et 3 erreurs défensives.

Il n’y a pas d’autre équipe LIDOM qui a fait plus de cauchemars avec Juan Lagares que les Gigantes del Cibao depuis un an à ce jour, sa batte a été une bénédiction pour les Eagles et une malédiction pour les Macorisanos.