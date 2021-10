Juan Lobato remplace Hana Jalloul en tant que porte-parole du PSOE de Madrid

26/10/2021 à 11h44 CEST

Le secrétaire général nouvellement élu du PSOE-M, Juan Lobato, occupera également le porte-parole du groupe parlementaire à l’Assemblée de Madrid, à la place de Hana Jalloul, qu’il a mis le poste « à la disposition » de la formation, comme l’a avancé la ‘Cadena Ser’ et des sources socialistes l’ont confirmé à Europa Press.

Jalloul elle-même a fait part de sa décision lors d’une conférence de presse ultérieure au Conseil des porte-parole. « Je veux annoncer publiquement que je mets ma position à la disposition du parti. Cette période a été temporaire et cela a été un processus d’apprentissage pour moi », a-t-il expliqué.

Selon lui, Madrid a besoin de « beaucoup de travail » et estime qu’il est temps de mettre sa position « à la disposition du parti ». De plus, elle a assuré qu’elle resterait dans le groupe en tant que députée et qu’elle se consacrerait également à l’exécutif de son parti.

Concernant le remplacement à son poste, Jalloul a indiqué qu’il y a un manager qui est en charge de prendre ce genre de décisions. « Les changements doivent toujours être en avant mais nous devons être prudents », a-t-il tranché.

Samedi dernier, Juan Lobato a été élu secrétaire général des socialistes de Madrid. Il a toujours montré sa prédisposition à être une figure unique qui serait chargée de diriger le Porte-parole du Groupe et la direction du PSOE-M.

Ce lundi, le nouveau secrétaire général a déjà dit que s’est forgé une idée de sa direction et des « profils clairs » et, bien qu’il n’ait pas donné de noms, il a indiqué qu’« il y aura beaucoup de personnes progressistes indépendantes dans la région qui auront le leadership dans cette nouvelle étape ».

Il veut ouvrir le parti « complètement » pour concourir dans 19 mois aux élections avec une fête de la région « moderne et absolument ouverte aux citoyens. En fait, il a reconnu qu’il n’est pas tellement préoccupé par le fait qu’il y ait plus de membres, mais plutôt qu’ils se sentent « proches, s’excitent » et osent leur dire ce qu’ils font bien ou mal.

De l’avis de Lobato, le PSOE est un parti « des majorités » et le « seul susceptible d’être voté à l’immense majorité de la justice, du progrès et de l’égalité sociale », C’est pourquoi, en vue du prochain congrès régional (les 13 et 14 novembre), elle lancera un appel massif à leur participation et à la transmission de leurs préoccupations et problèmes qu’ils perçoivent au sein de la Communauté de Madrid.