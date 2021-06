Juan Luis Guerra commence sa tournée entre la mer et les palmiers – El Sol de México

MIAMI. L’artiste dominicain Juan Luis Guerra a annoncé sa nouvelle tournée, Entre la mer et les palmiers, inspirée du documentaire du même nom que l’on peut déjà voir sur HBO Go, et la prochaine première de Captain Wasp, un film inspiré de sa chanson Las Guêpes.

Dans une conversation intime à Miami Beach, où HBO a organisé une fête pour lui présenter le documentaire, Guerra s’est déclaré surpris par l’inspiration qui était née dans le confinement de la pandémie, qui s’est produit avec sa famille chez lui à Saint-Domingue.

“Cela m’a donné le temps de faire différents arrangements de mes chansons telles que je les présentais à Privé”, a-t-il déclaré en référence à un album et un concert numérique dans lesquels il proposait des interprétations réinventées de cinq de ses chansons les plus légendaires avec des éléments de jazz, blues, bossa. nova et musique classique, accompagnée de piano, guitare, güira, vibraphone et saxophone, entre autres instruments.

Il était tellement enthousiasmé par le projet, dévoilé le 25 décembre, qu’il a décidé que le moment était venu d’accepter l’offre de HBO de revisiter sa carrière. Accompagné de son désormais légendaire groupe 4.40, il a préparé un répertoire de plus de 20 chansons, dont Bachata Rosa, qui a changé sa vie en 1990.

Le résultat a été le concert Entre la mer et les palmiers, enregistré en janvier à Playa Esmeralda, l’un des cadres les plus paradisiaques du pays connu pour ses incroyables paysages caribéens.

Le répertoire, qui commence par Rosalía et parcourt Las waspas, La bilirubina et bien d’autres chansons, sera présenté au public lors d’une tournée qui portera le même nom et qui commencera “au début de 2022”, a déclaré l’artiste .

Dans l’aperçu visuel, Guerra est vue accompagnée de seulement 75 personnes “indispensables” pour créer la magie et la capturer en vidéo. Il y a une douceur dans les images qui vient d’avoir remplacé les applaudissements par la berceuse des vagues et les grands enclos pour un « toit de palmettes et d’étoiles ».

“On joue toujours comme si le public était là, surtout dans ce cas où on savait qu’il verrait le spectacle”, a expliqué l’artiste.

Pourtant, Juan Luis Guerra semble plus à l’aise les pieds sur le sable que sur les scènes où il a fait danser des millions de personnes. “La mer est une chose merveilleuse et transformatrice”, a déclaré l’artiste, qui a admis qu’il lui avait fallu un peu de temps pour prendre la décision de faire le concert sur la plage, et plus précisément sur cette plage.

« J’ai protesté qu’il était loin (c’est à trois heures et demie de route de chez lui), qu’il fallait déplacer tout le matériel, que le vent pouvait entrer dans le bruit. Je taquine beaucoup », a-t-il révélé en riant, mais il est plus que satisfait du résultat : le mot le plus approprié est « fier ».

FILS DE TIGRE

La fierté vient non seulement de son travail musical, mais du succès visuel d’Entre el mar y las palmeras, grâce à l’objectif de Jean Gabriel Guerra, l’enfant mâle de l’artiste qui se sent plus à l’aise avec l’appareil photo dans ses mains qu’avec les instruments . comédies musicales, et sait « allier le rythme de la musique à l’image.

Bien que le plus jeune de la famille Guerra se soit fait remarquer en tant que cinéaste dans les productions de sa société Guerra Films et en tant que directeur de la photographie et producteur de projets tels que La gunguna et l’émission de téléréalité Flow calle, la musique n’a pas cessé de lui faire un clin d’œil et il est généralement un proche collaborateur de la branche audiovisuelle des projets de son père.

Dans Entre la mer et les palmiers, il montre comment le fait d’avoir grandi au milieu des notes de son célèbre père lui a donné une sensibilité particulière pour souligner l’effet de la musique avec ses plans.

« Jean Gabriel a fait un travail extraordinaire et a su gérer mes demandes. Par exemple, j’ai trouvé très important que le mouvement de la caméra garde le rythme de la musique », a expliqué le chanteur.

UNE GUÊPE ANIMÉ

Le partenariat père-fils sortira également bientôt sur grand écran avec Captain Wasp, un film d’animation inspiré de la chanson The Wasps.

« Je n’avais jamais participé à un film depuis le début, encore moins à un projet d’animation. J’ai dû apprendre même quand il s’agit de musique », a admis l’artiste, qui aura 64 ans lundi prochain.

La chanson, sortie en 2004, a changé la vision de l’industrie musicale concernant les questions religieuses, et Guerra espère qu’il en sera de même avec les films d’animation et latino-américains : « La foi fait partie de tout ce que je fais et d’où vient mon inspiration ».

« Nous sommes déjà très avancés, même en musique. La bande originale que je fais à partir de zéro contient certaines de mes chansons bien connues et des thèmes totalement nouveaux », a-t-il déclaré.