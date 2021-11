Juan Magán sort un nouveau single « Vamo ‘A Beber »

Juan Magán, le producteur, DJ et performeur espagnol, revient sur la scène de la danse avec un rythme électro latin marqué « Let’s go ‘to drink », le nouvel hymne indiscutable de l’artiste.

L’entraîneur qui a conquis le cœur des Dominicains après son apparition dans The Voice, Juan Magán, revient sur la scène de la danse avec le single « Vamo ‘A Beber », le nouvel hymne incontestable du producteur, DJ et interprète espagnol le plus international de tous. temps, qui ces dernières années a le plus de reproductions sur les plateformes numériques.

La chanson composée et produite par Juan lui-même « Vamo ‘a Beber », qui est nominé pour le Latin Grammy 2021 dans la catégorie Meilleur festival urbain / Performance avec « El Amor Es Una Moda » ft Alcover et Don Omar ; C’est un chant de spontanéité, un cri de bonheur, d’énergie et l’envie de sortir et de faire la fête.

« C’est un honneur et un plaisir d’entendre à nouveau des rythmes électroniques avec des voix en espagnol envahir les pistes de danse et les stations de radio du monde entier », a déclaré Magán.

« Vamo ‘to drink », composé et produit par Juan lui-même, qui est nominé pour le Latin Grammy 2021 dans la catégorie Best Urban Fest / Performance avec « El amor es una moda » ft Alcover et Don Omar; C’est un chant de spontanéité, un cri de bonheur, d’énergie et l’envie de sortir et de faire la fête. « C’est un honneur et un plaisir d’entendre à nouveau des rythmes électroniques avec des voix en espagnol envahir les pistes de danse et les stations de radio du monde entier », a déclaré Magán.

Le genre musical « Electro Latino », dont Magán est le créateur, s’est enrichi et modifié depuis qu’en 2007, il a commencé à parcourir le monde depuis son berceau en Espagne jusqu’à des pays comme le Panama, la Colombie, l’Équateur, le Mexique jusqu’à Porto Rico et bien d’autres, pour que l’un des grands représentants de la musique urbaine la conduise en positionnant les chansons au sommet des charts mondiaux.

Que des artistes renommés de la scène musicale latine travaillent sur des singles électroniques en espagnol est la simple confirmation que la vision de Juan Magán, il y a plus de dix ans, n’était pas fausse.

« Electro Latino » le genre musical dont Magán est le créateur, s’est enrichi et modifié depuis qu’en 2007, il a commencé à faire le tour du monde depuis son berceau en Espagne jusqu’au Panama, la Colombie, l’Équateur, le Mexique en arrivant à Porto Rico, de sorte qu’un des grands interprètes de la musique urbaine le défendra en positionnant les chansons au sommet des charts mondiaux.

Que des artistes renommés de la scène musicale latine travaillent sur des singles électroniques en espagnol est la simple confirmation que la vision de Juan Magán il y a plus de dix ans n’était pas fausse.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=HKvr5hHDGWA