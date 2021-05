Juan Manuel Cerundolo bat le joueur de tennis Andrea Collarini au tour préliminaire de qualification

25/05/2021

Le 26/05/2021 à 01:30 CEST

Le joueur de tennis argentin Juan Manuel Cerundolo, numéro 147 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification précédent de Roland-Garros par 6-4, 0-6 et 7-5 en deux heures et seize minutes à l’Argentine Andrea Collarini, numéro 202 de l’ATP. Après ce résultat, nous verrons le joueur dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Pendant le match, le joueur de tennis argentin a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, au premier service, il avait une efficacité de 81%, il a commis une double faute et a obtenu 54% des points de service. Quant au joueur argentin, il a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois et ses données d’efficacité sont de 61%, 6 doubles fautes et 62% de points obtenus au service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le plus grand nombre de points possible pour entrer dans le tournoi officiel. Un total de 128 joueurs de tennis y participent spécifiquement. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.